Revolut va lansa primele carduri in SUA printr-un nou parteneriat cu Mastercard

Mastercard si Revolut au construit o relatie solida inca de la lansarea fintech-ului londonez in 2015, care include si participarea in programul de accelerare al retelei, Start Path.Mastercard si Revolut s-au bucurat impreuna de un real succes pe teritoriul Europei, acolo unde furnizeaza clientilor servicii financiare revolutionare, de la gestionarea zilnica a finantelor pana la schimburi valutare unice pe piata.Prin anuntul de astazi cele doua companii confirma faptul ca se vor alia pentru emiterea a cel putin 50% din totalul cardurilor existente si viitoare in Europa.In afara Europei parteneriatul are ca scop sustinerea Revolut in atingerea obiectivelor sale ambitioase la nivel global.Principalul scop al companiei este sa ofere servicii financiare utilizatorilor din Statele Unite ale Americii, urmand ca pana la final de an cele doua branduri sa lanseze primele solutii financiare pe piata americana. De asemenea, expansiunea globala presupune lansarea Revolut in zone precum Asia Pacific si America Latina: Australia, Singapore, Japonia, Noua Zeelanda, Brazilia si Mexic."Ca partener in lansarea Revolut, Mastercard a contribuit intotdeauna in mod esential la succesul nostru, iar parteneriatul pe care il demaram astazi ne va permite sa atingem obiectivul ambitios de a oferi servicii financiare si solutii de plata inovatoare oamenilor din intreaga lume. Lansarea in Statele Unite ale Americii este un moment deosebit de important pentru noi si suntem incantati ca Mastercard va fi partenerul nostru principal in acest demers", a declarat Nik Storonsky, fondator si CEO Revolut.Michael Miebach, Chief Product Officer in cadrul Mastercard, a declarat: "Dat fiind ca am fost partenerii Revolut in ultimii patru ani, suntem incantati ca relatia noastra continua sa creasca, iar impreuna reusim sa ne atingem ambitiile comune la nivel global. Succesul Revolut si viteza cu care se extinde pe noi piete, cum ar fi cea americana, reprezinta dovada angajamentului nostru prin care oferim sprijin personalizat fintech-urilor.Extinderea sferei de influenta a Revolut la nivel international va permite unor milioane de oameni sa beneficieze de amprenta globala de acceptare a Mastercard si de serviciile financiare revolutionare ale Revolut."Parteneriatul presupune si adoptarea de catre Revolut a unei serii de tehnologii Mastercard de ultima generatie ce vizeaza produse si servicii, prioritara fiind sustinerea platformei Mastercard Send.Mastercard este partenerul principal a peste 60 de banci digitale si fintech-uri doar in Europa, numar ce s-a dublat in ultimii doi ani si care subliniaza strategia Mastercard de a colabora cu fintech-uri inca de la lansarea acestora. Mastercard Start Path, caruia Revolut i s-a alaturat in 2016 ca startup, este un program ce premiaza si sustine startup-uri tehnologice in scalarea rapida, prin acces unic la tehnologia, multitudinea de solutii, experienta si parteneriatele globale ale Mastercard.