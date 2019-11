Revolut vrea sa stranga 500 de milioane de dolari anul viitor pentru a-si finanta expansiunea globala

"Vrem sa strangem cel putin 500 milioane de dolari si, posibil, ulterior, pana la un miliard de dolari sub forma de datorii convertibile", a declarat directorul general si co-fondatorul Nikolay Storonsky intr-un interviu acordat marti Reuters."Am facut o companie de marketing in randul investitorilor si o vom continua, astfel ca speram ca peste cateva luni vom finaliza strangerea de fonduri", a adaugat Storonsky.Revolut a inregistrat un ritm de crestere puternic de la lansarea sa in 2015 si in prezent se lauda cu peste opt milioane de utilizatori.In paralel, platforma a demarat un proces de expansiune globala care prevede lansarea pe pietele din SUA si Singapore in acest an, precum si extinderea parteneriatelor cu firmele de plati Visa si Mastercard.Storonsky a subliniat ca Revolut urmeaza sa isi extinda personalul cu 5.000 de angajati pana la finele lui 2020 de la 1.800 in prezent."In prezent, petrec aproximativ 60% din timpul meu facand angajari", a dezvaluit Storonsky.In 2018, pierderile nete inregistrate de Revolut s-au dublat pana la 33 de milioane lire sterline, dar veniturile au crescut de la 13 pana la 58 de milioane lire sterline, dupa ce compania a investit semnificativ in dezvoltarea sa.Utilizatorii Revolut isi pot deschide un cont curent in cateva minute, direct din aplicatie, pot cheltui, primi sau trimite bani oriunde in lume la cursul de schimb inter-bancar, pot avea expunere imediata la criptomonede si se bucura de un nivel ridicat de siguranta online si offline datorita tehnologiei de ultima generatie care sta la baza produsului.