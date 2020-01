Romanii au strans peste 58 de milioane de euro cu ajutorul Revolut

Vaults reprezinta cea mai simpla metoda de a strange bani, direct in aplicatia Revolut, utilizatorii avand posibilitatea de a directiona bani catre pusculitele virtuale in cele 30 de monede si 5 criptomonede disponibile in aplicatie.Banii directionati catre Vaults se afla intotdeauna la dispozitia utilizatorilor si pot fi oricand transferati in conturile principale, de unde pot fi cheltuiti. Clientii Revolut pot sa depuna bani intr-o pusculita digitala prin rotunjirea fiecarei tranzactii si transferul automat al maruntisului, prin programarea de plati recurente sau printr-o singura contributie.In prezent, Revolut are peste 960.000 de utilizatori in Romania, dintre care mai mult de 138.000 detin in aplicatie pusculite digitale Vaults. Peste 100.000 de utilizatori detin pusculite digitale active, in care au economisit pana la momentul de fata peste 27.000.000 RON pentru diferite nevoi.De altfel, leul este moneda preferata de romani atunci cand vine vorba de economisire in Vaults. Pe locul al doilea in topul preferintelor se afla euro, cu peste 4.253.000 EUR stransi in Vaults, urmat fiind de dolarul american, cu o valoare totala a depozitelor din Vaults de 1.016.349 USD. In plus, romanii sunt atrasi si de criptomonede - ei au pus deoparte echivalentul a peste 206.000 EUR in BTC, 136.528 EUR in XRP (Ripple), dar si 80.424 EUR in ETH.Utilizatorii Revolut din Romania aleg sa stranga bani in Vaults in diferite scopuri. In 2019, cei mai multi au strans bani pentru vacante, criptomonede si cadouri de Craciun, iar cei mai optimisti au inceput sa puna bani deoparte pentru o masina sau o casa."Revolut revolutioneaza nu doar modul in care ne gestionam banii, ci si modul in care economisim. In luna mai a anului trecut erau deschise in Romania 32.000 de pusculite digitale Vaults. Intre timp, numarul acestora a crescut de aproape 7 ori, ceea ce arata ca utilizatorii apreciaza utilitatea acestui functionalitati si, prin urmare, o folosesc intens. Mai mult, anul trecut am lansat si Group Vaults, care a devenit cea mai simpla varianta pentru un grup de persoane care vor sa stranga bani pentru plata facturilor, pentru o viitoare vacanta sau pentru un cadou", a declarat Irina Nicoleta Scarlat, Head of Growth - CEE, Revolut.La nivel global, utilizatorii Revolut au creat peste 2,1 milioane de pusculite digitale Vaults, dintre care 1,2 milioane sunt active. In momentul de fata, valoarea banilor depusi in Vaults se ridica la 150 de milioane de euro. Principalele monede in care sunt deschise pusculite digitale Vaults active sunt EUR, cu 51% din total, GBP, cu 25% din total si RON, cu 8.31%.***Despre RevolutInfiintat in 2015, Revolut este mai mult decat o aplicatie mobila pentru gestionarea banilor. Milioane de oameni din intreaga lume folosesc Revolut pentru a-si gestiona mai bine banii, atat in viata de zi cu zi, cat si in situatii extraordinare, bucurandu-se de: notificari dupa fiecare plata, bugetare si analitice incorporate, schimb valutar excelent, posibilitatea de a imparti nota de plata direct din aplicatie, tranzactionare de actiuni si criptomonede, transferuri printr-o simpla apasare de buton si economisire in pusculitele digitale "Vaults". Iar acesta este doar inceputul.Clientii Revolut pot alege dintre trei abonamente diferite: Standard, Premium, sau Metal, fiecare dintre ele cu functionalitati diferite. Cardurile sunt Visa sau Mastercard, disponibile intr-o gama larga de culori distinctive. Construit de o echipa internationala si avand o comunitate globala care isi doreste din ce in ce mai mult, Revolut si-a asumat misiunea de a redefini ce este posibil.