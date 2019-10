Romanii prefera sa plateasca facturile in numerar (studiu)

"Cand vine vorba de utilitati, 7 din 10 romani obisnuiesc sa le plateasca personal si achita cel putin o factura prin intermediul sistemului electronic PayPoint. 3 din 10 respondenti care au utilizat un sistem electronic de plata in ultimele 3 luni asociaza dispozitivul electronic folosit cu PayPoint", arata PayPoint Romania, realizatorul studiului de piata.Consumatorii PayPoint isi platesc facturile la electricitate in proportie de 90% prin sistemul de plata asistata, la telecomunicatii in proportie de 84%, la gaz in proportie de 55% si la apa in proportie de 50%."Comportamentul financiar al consumatorului ramane fidel notiunilor de siguranta, proximitate si usurinta in utilizare ce definesc sistemul de plati PayPoint si ne bucura sa observam ca utilizatorii nostri aleg sa foloseasca sistemul Paypoint cu recurenta lunara. In magazinele partenere PayPoint din apropierea locuintei, platile sunt efectuate rapid si in siguranta, fiind de asemenea locul in care consumatorii isi fac o parte din cumparaturile zilnice necesare", a declarat Mugur Dogariu, managing director PayPoint Romania.In ultimele 3 luni, 5 din 10 romani au folosit plata asistata, 4 din 10 romani au facut plata online si 3 din 10 romani au platit direct furnizorului. Platile prin intermediul ATM sau Robotel s-au clasat printre metodele mai putin preferate de romani (~20%).Cand primesc salariul, 20% dintre romani retrag toata suma din cont si fac plati in numerar, in timp ce 49% dintre romani retrag doar o parte din suma din cont, cu care efectueaza plati in numerar. 27% dintre romani fac plati doar cu cardul si 5% dintre romani nu primesc salariul/bani pe card, mai arata studiul citat.9 din 10 romani considera ca cel mai important criteriu luat in considerare la efectuarea platilor este securitatea tranzactiei, urmat de lipsa comisioanelor, rapiditatea operarii tranzactiei si timpul scurt de asteptare."In concluzie, romanii isi aleg metodele de plata pe baza a doi factori externi: obiceiurile de plata ale comunitatii din care fac parte si oportunitatile pe care le identifica in apropierea locuintei sau a locului de munca", arata autorii documentului.Studiul a fost efectuat in luna mai 2019, de PayPoint Romania. Au fost intervievati 1005 romani cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani, din mediul rural si urban, din toate categoriile sociale si financiare.In Romania, PayPoint si-a lansat oficial serviciul de plata a facturilor in numerar sub marca proprie in august 2008 si si-a extins portofoliul de clienti prin semnarea de parteneriate cu o serie de companii din diferite sectoare. In prezent, compania are incheiate contracte cu 165 clienti importanti din domeniul telecomunicatiilor, al utilitatilor, al serviciilor financiare si nu numai. Totodata, PayPoint ofera serviciile de transfer de bani Western Union pe propriile terminale, permitand astfel consumatorilor sa trimita sau sa primeasca bani atat din afara tarii, cat si de pe teritoriul Romaniei.