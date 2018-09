Stiai ca exista locuri in Romania unde se poate plati parcarea contactless sau cu telefonul?

Noul sistem de plata a taxei de parcare Parkomatic vine in sprijinul nevoilor oraselor care aspira la calificativul de Smart City, intrucat sistemul inovativ de management al locurilor de parcare promite sa elimine haosul din parcari.Iata ca plata parcarii nu a fost nicicand mai simpla, de cand bancile si-au extins posibilitatile de plata, un numar semnificativ dintre acestea permitand clientilor sa achite acum si direct cu telefonul mobil.Sistemul de management al parcarii furnizat de Parkomatic esteechipat cu terminale cu posibilitate de plata contactless, atat cu cardul bancar, cat si cu smartphone-ul.Statiile de plata echipate astfel permit functionarea automata, fara a fi necesara prezenta factorului uman. Sistemul este intuitiv si rapid, o simpla apropiere a cardului sau telefonului mobil de automatul de plata permitand efectuarea platii si validarea tichetului de parcare.Operatiunea este mult mai simpla decat plata cu bani lichizi, iarcare are tehnologia NFC inclusa si cardul virtual instalat.Parkomatic a instalat deja cateva astfel de sisteme in Romania, pentru Spitalul Militar Regina Maria, din Brasov, Platinia Shopping Center, din Cluj, Centrul Medical Sanador, din Bucuresti, Sala Polivalenta, din Cluj, Hotelul Rina, din Sinaia, Novis Plaza, din Cluj, Parcul Sportiv Universitar "Prof. dr. Iuliu Hatieganu", din Cluj, Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, Aeroportul din Satu Mare, precum si pentru parcarea TIR A&O de pe Centura Lugoj, Parcarea din Poiana Brasov, City Park Mall, din Constanta, Baza Sportiva Gheorghieni, Delta Hotel, din Tulcea, si Showroom-ul Aluterm Group.Solutia inovatoare pentru eficientizarea achitarii taxei de parcare a fost primita cu un interes substantial din partea investitorilor, constructorilor, arhitectilor si proiectantilor, precum si din partea autoritatilor publice, care urmaresc sa gaseasca solutii moderne si fiabile pentru a imbunatati viata cetatenilor prin