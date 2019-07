Utilizatorii Revolut au posibilitatea de a dona maruntisul rezultat in urma tranzactiilor unor fundatii caritabile

Spre deosebire de cazul multor banci traditionale si institutii financiare, toti banii donati vor ajunge la cele trei ONG-uri, Revolut fara sa perceapa niciun fel de taxe sau comisioane pentru aceste donatii. De asemenea, utilizatorii vor putea dona orice sume doresc, neexistand o limita minima de bani, si vor putea activa si dezactiva oricand noua functionalitate din aplicatie.Salvati Copiii, WWF (World Fund for Nature) si ILGA-Europe sunt primele trei ONG-uri selectate si au fost alese pe baza cauzelor cu care rezoneaza majoritatea utilizatorilor Revolut. Fiecare dintre aceste organizatii are ca scop combaterea unor nedreptati sociale la nivel global. Parteneriatul Revolut cu fiecare dintre ele este incheiat pe termen nedeterminat, urmand ca pana la finalul anului fintech-ul britanic sa se asocieze si cu alte cauze catre care utilizatorii vor putea dona.Nik Storonsky, Founder & CEO Revolut a declarat: "Sprijinirea unor cauze sociale este importanta atat pentru compania noastra, cat si pentru multi dintre utilizatorii nostri. Atunci cand vine vorba despre donatii, multi oameni sunt rezervati din cauza proceselor greoaie de inregistrare si a angajamentelor pe care trebuie sa si le ia odata cu acestea. Asa ca ne-am dorit sa facem lucrurile mai simple si sa le permitem sa doneze usor, rapid si in siguranta."Gemma Sherrington, Executive Director of Fundraising and Marketing in cadrul Salvati Copiii, a declarat: "Suntem in permanenta in cautare de noi moduri inovatoare de a crea beneficii de impact pentru copiii care au cea mai mare nevoie de ajutor. Alaturi de Revolut, vom creste nivelul de constientizare a nevoilor acestor copii si vom strange fonduri pentru a salva vieti, pentru a le oferi celor mici posibilitatea de a-si impartasi povestile in cadrul unei platforme dedicate si pentru a face orice se poate in vederea crearii unui viitor mai bun pentru copiii din intreaga lume.Naomi Hicks, Director of Partnerships WWF, sustine: "Suntem prima generatie constienta ca distrugem planeta si ultima care ar mai putea face ceva in acest sens. Oportunitatile ca aceasta sunt esentiale daca ne dorim cu adevarat sa oprim acest proces si sa il transformam intr-unul reversibil. Tocmai de aceea, suntem incantati sa fim unul dintre cele trei ONG-uri care vor beneficia de donatiile utilizatorilor Revolut si de dorinta acestora de a salva habitate si specii aflate in pericol. Abia asteptam sa inspiram milioane de oameni in a se alatura cauzei de a salva lumea in care traim.Anna Shepherd, Fundraising Manager ILGA-Europe, a declarat: "Atat in Europa, cat si in Asia Centrala observam o stagnare si chiar o depreciere in ceea e inseamna drepturile comunitatii LGBTI. Acum este momentul perfect sa investim in schimbari semnificative si de durata pentru persoanele LGBTI. Ne bucuram, asadar, sa devenim partenerii Revolut, sa le oferim solutii viabile membrilor acestei comunitati si, de asemenea, sa oferim utilizatorilor Revolut sansa de a face parte din aceasta miscare LGBTI si din schimbarile semnificative benefice pe care le produce."Pentru a marca luna Pride, sarbatorita in aceasta perioada in Europa, Revolut va lansa luni, 1 Iulie 2019, 30.000 de carduri in culorile curcubeului, in editie limitata. Noile carduri vor putea fi comandate gratuit de catre oricare dintre cei peste cinci milioane de utilizatori europeni si vor fi disponibile in ordinea comenzilor inregistrate.Cardurile Rainbow vor functiona in acelasi fel ca si celelalte carduri Revolut si le vor permite utilizatorilor sa isi stabileasca bugete lunare, sa rotunjeasca maruntisul rezultat in urma tranzactiilor efectuate si sa transfere bani oriunde in lume, la cel mai bun schimb valutar.