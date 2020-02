Carrefour a revenit pe profit in 2019: produsele organice si marca proprie castiga teren

In 2019, cifra de afaceri a Carrefour a scazut pana la 80,67 miliarde de euro, de la 80,77 miliarde de euro in 2018. Cu toate acestea, profitul operational a crescut cu 7,4% pana la 2,088 miliarde de euro in 2019 gratie rezultatelor solide din Brazilia si reducerilor de costuri din Franta."Ritmul expansiunii pentru formatele noastre de crestere s-a accelerat, produsele organice si cele marca Carrefour castiga teren", a declarat directorul general Alexandre Bompard.In aceste conditii, Consiliul de Administratie a decis sa mentina dividendele anuale nemodificate la 0,46 euro si a fixat o noua tinta care priveste vanzarea unor active imobiliare non-strategice in valoare de 300 milioane de euro, pana in 2022.De asemenea, in prezent, Carrefour mizeaza pe economii de 2,8 miliarde de euro pana la finele acestui an, fata de tinta anterioara de 2,6 miliarde de euro, dupa ce a realizat pana la aceasta data reduceri de costuri de aproximativ doua miliarde de euro.Carrefour, cel mai mare grup european de distributie, este in mijlocul unui plan de relansare pe cinci ani, lansat in 2018 si destinat reducerii costurilor si dezvoltarii ofertei online pentru a putea concura mai bine cu rivali precum Amazon.In Romania, Grupul Carrefour numara 303 magazine, dintre care 32 de hipermarketuri 'Carrefour', 218 supermarketuri (203 magazine 'Market' si 15 magazine 'Express Orange'), 42 de magazine de proximitate 'Express', 10 magazine de proximitate 'Contact' si un magazin de comert online.