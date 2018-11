Carrefour vinde in Franta carburanti la pret de producator

In ultimul an, pretul motorinei la pompa a crescut cu aproximativ 23% iar cel al benzinei cu aproximativ 15%, ceea ce a sporit presiunile pentru numerosi automobilisti francezi, in special pentru cei care trebuie sa utilizeze automobilul propriu pentru a merge la munca. In replica, o mobilizare de amploare este prevazuta a avea loc in ziua de 17 noiembrie, atat in Franta cat si in Belgia."Cel care sustine cresterea este consumatorul. Astazi aceasta nemultumire este legitima", a declarat directorul general al grupului de distributie Leclerc, Michel-Edouard Leclerc pentru France Info. "Este important din punct de vedere comercial sa ne satisfacem clientii dar este important de asemenea si sa trimitem un semnal autoritatilor publice", a adaugat Michel-Edouard Leclerc.In consecinta, campania de promovare care a fost conceputa initial a se desfasura in weekendul 3 -4 noiembrie, cu ocazia Sarbatorii Tuturor Sfintilor, va fi prelungita de Leclerc pe intreaga luna noiembrie la cele 684 de statii de alimentare din Franta.Rivalul Carrefour propune o initiativa similara din 5 si pana in 17 noiembrie, a anuntat grupul de distributie prezent si pe piata din Romania.Pretul combustibililor este in crestere din cauza scumpirii barilului de petrol insa unii automobilisti dau vina si pe taxele mari pe carburanti. In plus, Guvernul de la Paris vrea sa majoreze si mai mult taxele de la 1 ianuarie 2019 in cadrul tranzitiei ecologie si a lupei impotriva incalzirii globale."Imi asum ca fiscalitatea pentru motorina sa fie la acelasi nivel cu cea pentru benzina si prefer sa taxez carburantul in loc sa taxez munca", a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in timp ce ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a insistat luni asupra acestei masuri. "Nu va fi suspendata. Nu putem suspenda tranzitia ecologica. Transformarea parcului auto francez este o necesitate", a subliniat Bruno Le Maire.In acest context, amploarea protestelor din 17 noiembrie este dificil de estimat dar inca de luni mai mult de o suta de camioane au rulat in mod intentionat la o viteza redusa pentru a ingreuna traficul pe principalele axe rutiere din regiunea Champagne-Ardennes, din nord-estul Frantei, pentru a protesta impotriva majorarii taxelor pentru unii carburanti.