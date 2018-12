Dubaiul va avea magazine Carrefour plutitoare care vor deservi barci si iahturi

Compania Majid Al Futtaim Holding LLC, care opereaza magazinele Carrefour SA din Orientul Mijlociu, a pus la punct supermarketuri plutitoare care deservesc clienti de pe iahturi, barci si skijeturi de pe cele trei plaje ale orasului, a precizat compania intr-un comunicat de presa, transmite Bloomberg.Cumparatorii de pe skijeturi si mici ambarcatiuni cu panze vor putea naviga pana la un 'Aqua Pod' si sa plaseze comanda la o fereastra in timp ce pasagerii de pe vasele mai mari vor putea face comenzi de pe telefon cu livrarea in 45 de minute. Supermarketurile plutitoare ofera peste 300 de produs incepand de la snack-uri si alimente proaspete pana la creme de protectie solara si medicamente fara reteta."In timp ce milioane de persoane se bucura in fiecare an de coastele Dubaiului, este un nou pas natural sa venim in intampinarea clientilor nostri cu produse relevante intr-un mediu unde in prezent acestia nu sunt deserviti, in prezent. Este interesant de stiut ca putem sa ajungem la clientii nostri oriunde, fie pe uscat fie pe apa" a declarat directorul operational de la Carrefour UAE, Miguel Povedano.In timp ce Carrefour exploreaza un teritoriu virgin, sectorul de retail terestru din Dubai s-a aglomerat pe masura ce o explozie de mall-uri si centre comerciale se confrunta cu scaderea cheltuielilor din partea rezidentilor si turistilor. Firma de consultanta imobiliara CBRE Group Inc estima in luna mai ca spatiile de retail din Dubai vor creste cu 50% in urmatorii trei ani.In Romania, Grupul Carrefour numara 303 magazine, dintre care 32 de hipermarketuri 'Carrefour', 218 supermarketuri (203 magazine 'Market' si 15 magazine 'Express Orange'), 42 magazine de proximitate 'Express', 10 magazine de proximitate 'Contact', un magazin de comert online.