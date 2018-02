Vrei sa intri in afaceri? Top 3 carti pe care trebuie sa le citesti inainte

Pentru ca nu sunt intotdeauna accesibile conferintele sau cursurile, fie ele online sau offline, cea mai la indemana metoda pentru a afla secretele succesului este cititul.Majoritatea antreprenorilor care au ajuns sa cucereasca lumea cu realizarile lor au grija sa dea mai departe cunostintele lor, dar si sa impartaseasca altor persoane din experientele care i-au "calit".Pentru ca ne-am dorit sa aflam care ar fi primele trei volume de capatai pentru cei care se aventureaza in afaceri, l-am rugat pe, expert in business online, sa ne ofere unal cartilor pe care ar trebui sa le citeasca orice antreprenor."Obisnuiam sa cred ca e nevoie sa scot o lista intreaga de idei dintr-o carte pentru a o considera valoroasa cand, de fapt, tot ce ai nevoie este sa gasesti o simpla idee. Si totul se leaga de acel fenomen pe care il tot mentionam si anume 'compound effect'.Este atat de puternic incat parca mi se pare ireal ca am reusit sa-l descopar. Practic, o simpla idee aplicata la un mecanism atat de complex cum e o afacere online face ca orice idee simpla sa devina un mare castig.La vremea respectiva am fost atat de marcat de aceasta carte incat singurul lucru la care ma puteam gandi erau randurile si ideile citite. Este o carte speciala cu anumite concepte care pot fi considerate putin "altfel" de catre unii, insa, asa cum spune un citat bun, cateodata avem nevoie de astfel de concepte:O carte pur si simplu exceptionala mai ales pentru cei care se gandesc prea mult la riscurile la care se expun atunci cand incep un business.Am inceput sa citesc aceasta carte EXACT cand eram in proces de lansare cu primul nostru produs. Imi aduc aminte de cateva concepte cheie care au influentat mult gandirea mea in ceea ce era pe atunci un simplu inceput intr-un nou business.My all-time favourite! Indiferent cat de multe citesc, pur si simplu niciuna nu se compara cu aceasta carte. Poate pentru ca a fost si prima carte citita in domeniul "dezvoltarii personale". Este o carte care mi-a schimbat viata. Exceptionala!", ne-a marturisit Alexandru.