Libris.ro: cifra de afaceri de 11,3 milioane de euro in 2019, dupa o crestere de 36%

Pariu pe cartea in limba engleza

Top cele mai vandute volume in 2019

Top autori ai lui 2019

Dinamica pozitiva inregistrata de Libris.ro in 2019 s-a datorat pietei intr-o crestere evidenta, corelata insa cu diversificarea continua a ofertei si investitii in cresterea portofoliului de carte in limba engleza, care a inregistrat o crestere de 115%.Beletristica, Dezvoltarea personala si Cartile pentru copii raman insa categoriile care genereaza cele mai multe vanzari, reprezentand cumulat peste 51% din cifra de afaceri.Comanda medie a crescut cu 10% fata de 2018, iar numarul comenzilor de pe mobil a ajuns la 60% (fata de 51% anul precedent). Cele mai multe comenzi de pe dispozitive mobile au fost plasate din Timis (81,86%), iar cele mai putine din Harghita (54,8%).Judetele in care se comanda cele mai multe carti, raportat la numarul de locuitori, sunt Bucuresti, Cluj, Brasov (crestere de 107%), Sibiu, Timis (unde s-au inregistrat cu 61% mai multe comenzi decat in 2018) si Iasi.Astfel, cel mai activ client din Capitala a facut 125 de comenzi pe Libris.ro in 2019. Cea mai mare medie a comenzii este insa inregistrata in Brasov (181 lei), iar cea mai mica in Giurgiu (70 lei), in timp ce Capitala se afla pe locul doi in clasament, cu o medie de 93 lei/comanda.", a declaratPentru anul acesta, Libris.ro isi propune sa mentina trendul ascendent, punand accent pe cateva investitii care vor imbunatati experienta cititorilor. Dezvoltarea sectiunilor cu cea mai mare crestere, cum sunt cele de limba engleza sau cartea pentru copii, continuarea seriilor de volume semnate de autori, precum si un portofoliu de titluri disponibile in exclusivitate pe Libris.ro se numara printre directiile lui 2020.", a mai precizat Laura Teposu.1. Pana la sfarsit - Irina Binder2. Pacienta tacuta - Alex Michaelides3. Puterea extraordinara a subconstientului tau - Joseph Murphy4. Povestea mea - Michelle Obama5. Femei care iubesc prea mult - Robin Norwood6. Zeii nu ne-au parasit niciodata - Erich von Daniken7. Cele 5 rani care ne impiedica sa fim noi insine ed.7 - Lise Bourbeau8. Zuleiha deschide ochii - Guzel Iahina9. Hotul de carti - Markus Zusak10. Creierul si Mintea Universului - Dumitru Constantin Dulcan1. Irina Binder2. Lise Bourbeau3. Dumitru Constantin Dulcan4. Petronela Rotar5. Yuval Noah Harari6. Jojo Moyes7. Michelle Obama8. Ioana Chicet-Macoveiciuc9. Alex Michaelides10. Joseph MurphyMai multe detalii despre cele mai vandute volume si cifrele aferente fiecarui judet, aici: https://www.libris.ro/romania Fondat in 2009, Libris.ro este o afacere 100% romaneasca si cea mai mare librarie online din Romania. In 10 ani de la infiintare, libraria online Libris.ro a expediat 2,3 milioane de comenzi catre 1,2 milioane de romani din intreaga lume.Peste 190.000 de titluri de carte stau la dispozitia cititorilor pe Libris.ro, alaturi de jocuri pentru copii, board games, muzica, filme si cadouri.Din decembrie 2014, Libris.ro s-a alaturat Organizatiei "Salvati Copiii" in proiectul de reducere a mortalitatii infantile in Romania. Astfel, prin intermediul cititorilor care au donat pe site-ul Libris.ro, s-au strans peste 380.000 euro, sume folosite integral pentru dotarea cu echipamente medicale a 10 maternitati din Romania.Din martie 2018, Libris.ro a demarat campania #RespectYourself - Ofera-ti timp pentru lectura, proiect prin care isi propune sa prezinte lectura din perspectiva unei activitati care inseamna respect fata de sine, preocupare pentru autocunoastere si dezvoltare.