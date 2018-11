PrintreCarti.ro anunta vanzare si achizitie de carti in cele mai avantajoase conditii

PrintreCarti un anticariat online cu o suita de avantaje pentru client

PrintreCarti include in oferta sa carti vechi si noi, insa se diferentiaza in randul concurentei cel putin prin faptul ca ofera titluri de carti care nu pot fi gasite in alte magazine de profil.Avantajele magazinului online in care cartea este pretuita si tratata in consecinta sunt urmatoarele: diversitatea si numarul mare de volume - peste 23000, posibilitatea de livrare a peste 5000 de carti care nu exista in stocul altui anticariat, transportul gratuit in cazul comenzilor mai mari de 59 lei, perioada de retur semnificativa, de 30 de zile, dar si serviciile de livrare rapida.Dincolo de faptul ca include in oferta un numar substatial de titluri, PrintreCarti este locul din care pot fi achizitionate carti ieftine online. In magazin a fost creata o sectiune dedicata care cuprinde carti la reducere din domenii diverse.Pragmatic gandind, daca la un pret de anticariat deja mic se mai aplica si reducere, stocul cu volume de citit in timpul liber este deosebit de accesibil. De exemplu, Mary McCarthy - "Margaret Sargent si lumea ei", poate fi achizitionata cu doar 2,5 lei, insa cel mai mic pret pentru cartile reduse in anticariat este de doar 1,7 lei.Atat de diversa incat nu poate fi rezumata la doar cateva cuvinte, oferta PrintreCarti.ro include domenii, precum: arta si albume, carte veche, bibliofilie, dictionare si limbi straine, istorie si geografie, literatura si critica, psihologie, dezvoltare personala, spiritualitate si religie, stiinte exacte si stiinte umaniste, la randul lor cu numeroase subcategorii.Volumele din sectiunea "noutati" sunt in aceeasi masura accesibile ca pret precum cele repartizate in sectiunea "reduceri". La un calcul simplu, cu doar 60 de lei clientii au varianta achizitionarii a patru volume, cu transport gratuit.Investitia in cartile oferite de anticariatul online poate fi recuperata la un anumit interval de timp prin revanzarea volumelor achizitionate din cadrul magazinului sau, la modul general, prin revanzarea intregii biblioteci daca aceasta nu se mai dovedeste utila - volumele au fost citite si persoana in cauza are nevoie de resurse financiare.Presupunand ca se doreste vanzarea a cel putin 100 de carti, persoana in cauza poate sa solicite deplasarea la propriul domiciliu a unui agent PrintreCarti cu scopul evaluarii stocului si vanzarii. Pentru acest serviciu nu se solicita taxe si plata se face pe loc. PrintreCarti achizitioneaza carti noi si vechi chiar si daca este vorba de un numar impresionant de volume, singura conditie fiind ca acestea sa se afle intr-o stare buna.Pentru a facilita accesul la serviciile pe care le ofera, agentii PrintreCarti se pot deplasa la domiciliul clientilor inclusiv dupa orele de program sau la final de saptamana.