Radiografia lucida a vietii de corporatist roman, in prima carte scrisa de o fosta corporatista

Aceasta tendinta creeaza un nou curent literar abordat curajos de o reprezentanta a generatiei de scriitoare romance din blogosfera, Raluca Mihaila, care descrie tabuurile socio-profesionale ale celor care lucreaza in corporatii.Glasvand | 35 de ore din viata unui copil mare este o carte-manifest care reinstaureaza din temelii valorile umane ale oricarui profesionist, in momente de criza identitara profesionala si personala.Conform studiului realizat de Unlock Market Research in 2018, 55% dintre romani spun ca sunt dispusi sa accepte un loc de munca mai prost platit, dar care sa le ofere mai mult timp liber si mai putin stres.In 2020, rezultatele arata ca romanii si-au rafinat intentiile si au devenit hiperselectivi in decizii si independenti emotional.Noile tendinte spun ca 69% dintre romani simt din ce in ce mai mult nevoia de spatiu personal si fac eforturi sa se ataseze emotional mai putin de oameni, branduri, lucruri si locuri de munca (Unlock Market Research, februarie 2020).In contextul in care exista o tendinta ascendenta de "de-corporatizare" a angajatilor multinationalelor, care se simt tot mai ingraditi in manifestare si depersonalizati ca profesionisti prinsi in capcana unor venituri mari si stabile, o fosta corporatista surprinde intr-o carte realitatea necosmetizata a vietii de corporatist.In mai 2019, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recunoscut in mod oficial burnout-ul ca boala si l-a adaugat in noua clasificare internationala a bolilor, care va intra in vigoare in anul 2022.Potrivit OMS, burnout-ul, adica epuizarea prin munca, are trei simptome cu ajutorul carora poate fi recunoscut de angajatori: sentimentul de epuizare fizica si psihica, detasarea mentala de job, de sensul muncii (cinism) si performantele slabe la serviciu.S-a dovedit ca burnoutul are legatura cu lipsa de satisfactie la locul de munca, cu presiunile si abuzurile din viata profesionala, dar si cu stereotipurile si tendinta marilor angajatori de a reduce personalitatea distincta a angajatului la conceptul de "mana de lucru" (anomie).Cele mai multe sunt femei care, mai ales in momentul maternitatii, aleg sa plece din corporatie si sa isi puna pe picioare un business care sa raspunda visurilor si idealurilor ramase neimplinite.De regula, acest "turning point" se manifesta in jurul varstei de 35-40 de ani, sub forma unei crize de identitate, manifestata prin depresie, burnout, anxietate, boli care somatizeaza suferintele emotionale.Raluca Mihaila devine prin aceasta carte vocea corporatistilor aflati in plina criza de identitate, care cauta o iesire din vortexul cotidian care ii acapareaza. Cartea este o invitatie la reflectie care pune in fata cititorului o oglinda incomoda in care multi profesionisti se vor regasi in proportii mai mari sau mai mici.Mesajul cartii - "Fiti atenti la coliviile cu gratii de aur!" este un indemn la a cantari cat mai bine confortul care inrobeste.Cartea poate fi rasfoita si comandata pe site-ul dedicat www.glasvand.ro si pe pagina de Facebook/Glasvand35DeOreDinViataUnuiCopilMare.