Traian Berbeceanu isi lanseaza cartea la Bucuresti: Radiografia unei marsavii judiciare

Din functia de sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, Traian Berbeceanu a trait evenimente care merita consemnate de istoria contemporana si care constituie o marturie asumata in totalitate de catre autor.", spunedespre volum.Traian Berbeceanu a condus Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, care are competenta in judetele Alba, Hunedoara si Sibiu, din anul 2005 pana in 2011.In 2007 a primit distinctia de politist al anului in Romania pentru destructurarea unei grupari specializate in furt de fier vechi din judetul Hunedoara, denumita "Hidra".Un numar de 49 de persoane au fost atunci trimise in judecata pentru activitati de furt de fier vechi in valoare de milioane de euro din zona industriala a municipiului Hunedoara.De la momentul respectiv, BCCO Alba Iulia a ocupat in fiecare an primul loc pe tara in competitia cu structurile similare. Supranumit "Comisarul Cattani", Berbeceanu este unul dintre cei mai cunoscuti politisti din Romania, recunoscut pentru integritate si eficienta.Volumul "Radiografia unei marsavii judiciare" va putea fi achizitionat in cadrul evenimentului ori de pe curteaveche.ro Puteti citi un fragment AICI