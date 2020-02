Devoratorii de carti si 7 probleme pe care o librarie online le rezolva pentru acestia

. Librariile fizice au un numar limitat de titluri si oferta difera de la un oras la altul. In timp ce in orasele mari gasesti o serie de librarii fizice cu adevarat generoase din punctul de vedere al ofertei, dar deplasarea pana la ele te obliga sa pierzi foarte mult timp, in orasele mai mici oferta este extrem de limitata. Pentru cei care "se hranesc" mental si spiritual cu cateva titluri pe luna, accesul uneori greoi, alteori imposibil, la cartile pe care le cauta este frustrant. O librarie online vine, asadar, la pachet cu avantajul incontestabil de a gasi si comanda in doar cateva minute exact ce iti doresti.. Shopping-ul de carti pe internet ofera avantajul unor costuri greu de concurat. De la cea mai mare librarie online pana la bookstore - urile de nisa (axate pe anumite domenii), toate au preturi semnificativ mai mici in raport cu librariile fizice. Acest lucru se datoreaza mai ales faptului ca un magazin de carti online are costuri de business (pentru spatii, personal, etc) mult mai mici decat unul fizic. Acesta este motivul pentru care ai sanse foarte mari sa gasesti discounturi generoase aplicate la cartile tale preferate.. Site-urile librariilor online sunt optimizare cu o serie de instrumente care sa iti usureze cautarea titlurilor preferate. Poti folosi bara de cautare dedicata sau poti naviga prin categoria de carti care te intereseaza in mod special. Librariile online sunt proiectate pe modele logice si intuitive tocmai pentru a genera o experienta online incurajatoare. In plus, aceste business-uri cu carti au inteles ca, de fapt, cumparatorului ii sta bine cu lista de carti actualizata. Pe langa cosul de cumparaturi ai, asadar, posibilitatea sa iti construiesti o lista cu titluri preferate in timp ce libraria iti va urmari comportamentul de cumparare pentru a-ti sugera titluri similare.Poti comanda cartile dorite oriunde te-ai afla (de la birou, din taxi, de pe plaja sau din excursia in Alpii francezi). In timpul unei discutii cu un prieten/coleg iti dai seama ca exista un titlu de carte pe care vrei neaparat sa il ai in biblioteca ta? In timp real poti lansa comanda de carte dintr-o librarie online astfel ca nu mai esti nevoit sa o treci pe nicio lista de asteptare (pe care oricum ai pierde-o ulterior).Experienta altora ne este, de cele mai multe ori, utila si ne ajuta sa luam o decizie de achizitie. Acesta este motivul pentru care fiecare librarie online iti ofera, pe langa o prezentare pe scurt a cartii, si acces la parerile altor clienti si notele pe care acestia le-au acordat pentru respectivul titlu.Timpul este cea mai valoroasa moneda pentru fiecare dintre noi. Tocmai pentru ca librariile online au inteles acest lucru, vei gasi in oferta lor o serie de carti in varianta audio (audiobook) care iti permit sa parcurgi cartea preferata chiar si in cele mai potrivnice conditii (la metrou, in masina, in aeroport, etc). Ai, astfel, libertatea de a face doua lucruri in acelasi timp, dintre care unul, cel putin, sigur iti face placere.... Ofertele librariilor se adapteaza constant comportamentului de consum. Cei care detin aceste business-uri online au inteles ca, odata conectat la internet, o persoana poate sa caute cartea preferata dar sa fie interesata, in acelasi timp, sa achizitioneze si un cadou pentru copilul sau sau pentru persoana iubita. Nu este surprinzator, asadar, ca in oferta lor vei gasi obiecte care sa-ti preintampine asteptarile si sa te ajute sa salvezi din timpul pe care l-ai aloca, in mod normal, unor cumparaturi diverse.