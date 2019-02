Libris.ro: crestere cu 28% si cifra de afaceri de peste 40 de milioane de lei, in 2018

Orientare puternica spre dispozitive mobile

Investitii care sustin dezvoltarea

Factorii care au determinat evolutia pozitiva au inclus atat cresterea fondului de carte disponibil, odata cu inaugurarea noului depozit, dar si revigorarea pietei de carte si o dinamica favorabila a comertului online.Comanda medie a crescut pe Libris.ro in 2018 cu 15% fata de anul precedent, ajungand astfel la 80 de lei.Cea mai mare valoare medie a comenzii s-a inregistrat in Brasov - 155 lei, aici aflandu-se si cel mai fidel client, care a plasat 238 de comenzi pe parcursul anului.La polul opus se afla clientii din judetul Covasna, unde media a fost de 66 lei/comanda.Cele mai multe comenzi au fost inregistrate in Bucuresti (peste 313.000), in top 3 urmand judetele Brasov si Cluj, cu peste 130.000, respectiv peste 83.000 de comenzi.Cea mai mare rata a recurentei s-a inregistrat in Brasov, Bacau, Bucuresti si Cluj, media fiind de 1,4 comenzi/an.Cei mai multi cumparatori pe Libris.ro (60%) au varsta cuprinsa intre 22 si 45 de ani, ceea ce explica si orientarea spre dispozitivele mobile. Astfel, traficul inregistrat in 2018 pe mobile a depasit 60% (in timp ce traficul de pe desktop a fost de 36%).Categoriile cele mai vandute au fost si in 2018 Beletristica, Dezvoltare Personala si Carti pentru copii. Strainul de langa mine al romancei Irina Binder a fost cea mai vanduta carte pe Libris.ro in 2018, fiind cartea preferata in 30 dintre cele 42 judete ale tarii.", a declaratAnul 2018 a fost marcat de o investitie majora pentru Libris.ro, in valoare de peste 4 milioane de euro, care a presupus construirea unui depozit nou, modern, unde poate fi gestionat un stoc permanent de 3 milioane de carti si produse complementare cititului.De asemenea, o parte importanta a investitiei a reprezentat-o sistemul WMS de gestionare a depozitului, care permite procesarea comenzilor in 24-48 de ore de la plasare cu o medie de peste 10.000 de comenzi procesate/zi. Proiectul s-a intins pe o perioada de 12 luni si a fost finalizat in luna noiembrie 2018.", a adaugat Laura Teposu, Libris.ro.Alaturi de aceasta, campaniile sociale, de incurajare a cititului--, dar si revigorarea pietei de carte din Romania au contribuit la cresterea cifrei de afaceri.", a mai precizat Laura Teposu.Fondat in 2009, Libris.ro este o afacere 100% romaneasca si cea mai mare librarie online din Romania. Peste 120.000 de titluri de carte stau la dispozitia cititorilor pe Libris.ro, alaturi de jocuri pentru copii, board games, muzica, filme si cadouri.Din decembrie 2014, Libris.ro s-a alaturat Organizatiei "Salvati Copiii" in proiectul de reducere a mortalitatii infantile in Romania.