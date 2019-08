Ai o gradina mica? Iata cum o poti transforma in coltul tau de rai

Include plante verzi si flori

Foloseste spatiul vertical de pe peretele casei care da spre gradina si amplaseaza ghivece pe rafturi de lemn. Astfel, vei putea utiliza gradina orizontala pentru a putea planta ierburi aromatice sau rosii cherry delicioase!

Adauga plante verzi, impunatoare, in ghivece de lut, chiar pe terasa pe care amenajezi spatiul de relaxare.

Foloseste o bicicleta veche drept ghiveci etajat si agata de ghidon plante decorative si un cos frumos de rachita deasupra rotii din spate. In acesta vei putea depozita toate ustensilele de gradinarit pe care le folosesti.

Umple cu pamant o stropitoare metalica si adauga in ea flori de camp ce vor ramane la fel de vii si colorate toata vara.

Alege mobila potrivita

Unul sau doua hamace;

Leagane pentru adulti cu saltele confortabile pentru sezut;

Taburete de exterior cu spatiu de depozitare;

Perne decorative ce pot fi folosite si ca taburete.

Creeaza magie cu ajutorul iluminatului

Amplaseaza lumanari in suporturi de sticla colorata pe marginea aleii sau in jurul spatiului desemnat mobilierului;

Agata pe gard o instalatie luminoasa cu LEDuri aurii;

Agata felinare de ramurile copacilor;

Instaleaza lampi solare in gradina de flori, pentru a te bucura de privelistea lor chiar si in timpul noptii.

Asta inseamna ca, daca nu ti-ai amenajat inca gradina pentru a putea petrece zile relaxante sau seri distractive alaturi de cei dragi, acum e momentul sa o faci! Specialistii in amenajari insista asupra faptului ca ingrijirea gradinii este un proiect aflat mereu in desfasurare. De aceea, trebuie sa ai in vedere alegerea unui mobilier durabil si impermeabil, care sa reziste la intemperii. Gradina ta de mici dimensiuni poate deveni o oaza de relaxare, daca iti lasi creativitatea sa o amenajeze in stilul tau unic si personal! Vremea buna e aici, asa ca nu mai astepta si... spor la treaba!