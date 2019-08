Amenajari interioare- sfaturi si etape de lucru

Curatarea peretilor, spargerea sau demolarea- aceasta etapa are in vedere crearea spatiului necesar pentru realizarea tipului de amenajari interioare dorit

Lucrari noi de zidarie

Realizarea instalatiilor- a legaturilor electrice sau sanitare, a refacerii unor legaturi catre anumite dispozitive menite sa sporeasca confortul in interiorul locuintei (instalatii ingropate, sisteme de incalzire in pardoseala, etc.)

Montarea elementelor de inchidere si tamplarie- in functie de amplasarea lor in planul arhitectural

Finisaje si mici reparatii, acoperirea suprafetelor care au fost restructurate, aducerea interiorului la nivel de finisare

Alegerea si aplicarea culorilor de finisare, a elementelor decorative (scafe, sisteme de iluminat, etc)

Aplicare sisteme de pardoseala sau placare a peretilor folosind elemente specifice (marmura, granit, travertin, gresie, faianta, lambriu sau parchet)

Alegerea unei firme serioase de contructii

Ce trebuie sa stii despre preturi amenajari interioare?

Atunci cand o constructie ajunge in faza de amenajari interioare inseamna ca finalul realizarii ei este tot mai aproape sau poate doar renovam.Totusi, etapele de lucru ce preced finalizarea locuintei sunt si ele diverse si chiar provocatoare si tocmai de aceea este important ca orice beneficiar sa stie la ce anume sa se astepte. Ideea de amenajari interioare face referire la intreaga etapa de modificare, ajustare sau imbunatatire a locuintei, la nivelul arhitectural si de functionalitate, atata vreme cat acest lucru se realizeaza in conformitate cu normativele si legislatia constructiilor, cu referire la a nu aduce prejudicii structurii de rezistenta a cladirii.Astfel, baile, bucatariile, livingurile sau chiar holurile pot trece prin etapa de amenajari interioare, indiferent daca alaturi de beneficiar se afla sau nu un designer de interior.Etapa de amenajari interioare poate solicita deseori si lucrari mai ample, care implica cunostintele unei echipe de constructii. Este important ca beneficiarii sa aleaga firmele cu experienta, cu recomandari sau foarte cunoscute, tocmai pentru a fi siguri de faptul ca lucrarea de amenajari interioare se afla pe maini bune.In plus, o echipa de constructii care lucreaza calitativ va oferi intotdeauna un deviz de lucrari aferent contractului de amenajari interioare, dar si un proces verbal in care se vor consemna lucrarile receptionate.Pretul, atunci cand vorbim despre amenajari interioare de calitatea, poate varia. Firma de constructii aleasa pentru a realiza etapa de amenajari interioare ar trebui sa emita un deviz estimativ in care sa fie cuprins pretul lucrarilor, defalcat, in ipoteza cu sau fara materiale, in functie de preferinte.Important de retinut! Nu intotdeauna pretul cel mai mic ar trebui sa primeze in alegerea unei firme de amenajari interioare, ci pretul rezonabil, calculat in functie de pretul pietei, pretul realist, pretul corect pentru volumul de munca.Din pacate insa, destul de multi beneficiari inca aleg firmele care la preturi foarte mici presteaza lucrari de amenajari interioare care nu se ridica la nivelul asteptarilor, iar acest lucru duce la frustrari, pierderi de timp si chiar bani.Alegeti asadar in urma unei documentari prealabile firmele serioase, cu preturi rezonabile, care va pot garanta o lucrare de calitate.Pentru amenajari interioare ca la carte este nevoie sa aveti o idee clara a cum ar trebui sa arate locuinta dumneavoastra.Materialele si aplicarea lor, solutiile de finisare si elementele decorative, toate acestea pot face ca o locuinta obisnuita sa se transforme in "acasa".