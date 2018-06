Cauti siliconul sanitar cel mai potrivit? Incearca Kitchen & Bath Fresh, rezistent la mucegai, oferit de PENOSIL

economia finaciara datorata pretului avantajos;

necesitatea pastrarii nealterate a mediului in care traiti si activati;

functionarea sa ecologica in spatiul in care este utilizat (aplicat) .

Dar si peretele poate necesita reparatii, caci nici el nu este scutit de fisurile care apar in timp si care trebuie umplute, zona imbinarilor, de asemenea, este una sensibila - tevi, perforatii, etansare, etc.Nimic nu poate fi mai bun de utilizat, in aceasta situatie, indiferent daca sunteti un mester profesionist sau doar un simplu gospodar al casei, decat siliconul PENOSIL Baie si Bucatarie (Kitchen & Bath) Fresh , material de etansare oferit de PENOSIL, fiindca poseda calitati deosebite.Astfel, intarirea lui este rapida, asigura un finisaj extrem de flexibil si rezistent la apa. Siliconul PENOSIL Baie si Bucatarie Fresh poate fi expus la apa in mai putin de 1 ora si isi pastreaza durabilitatea, aderenta si elasticitatea pentru multi ani.Cu tehnologiasi cu un termen de 5 ani garantie impotriva aparitiei mucegaiului, noul silicon PENOSIL Baie si Bucatarie Fresh este perfect pentru etansarea in zone umede si are o rezistenta excelenta la abraziune umeda.Siliconul PENOSIL Baie si Bucatarie Fresh are aderenta la aproape toate materialele utilizate in constructii, mai putin polietilena si bitumul.Nici un alt silicon de etansare nu imbina mai bine toate aceste calitati cu:Nu numai calitatile unui produs in sine trebuie urmarite, ci toate aceste aspecte la un loc, daca intr-adevar va pasa de mediul in care traiti, de aerul pe care il respirati, de sanatatea tuturor celor din casa si de buzunar.In cazul acestui produs de etansare in mediul umed, raportul pret - caracteristici tehnice (inclusiv efectul inofensiv asupra mediului) este unul ideal.Cu siliconul de etansare Kitchen & Bath Fresh de la PENOSIL, cordonul de silicon din rost ramane elastic dupa polimerizare. Nu mai apare nici o ciuperca, nici un mucegai dupa folosire (dispare orice fel de susceptibilitate in aceasta privinta), el prezentand proprietati antibacteriene, continand aditivi antiseptici.Produsul este, de asemenea, excelent pentru umplerea golurilor si fisurilor din diferitele materiale de constructii (caramizi, beton, etc.), a decalajului dintre glaf si caramida sau peretele de beton, pentru etansarea baii, a tevilor ori conductelor, pentru marginile neprotejate ale mobilierului instalat in baie, pentru umplerea articulatiei chiuvetei cu peretele.Alegeti acest silicon de etansare de la PENOSIL si nu veti regreta! Fiti pregatiti in trusa de scule cu acest silicon "supersanitar"!PENOSIL este brandul principal al Wolf Group, producator printre liderii internationali de spume poliuretanice si etansanti pentru constructii, cu fabrici in Estonia, Spania, Rusia si Brazilia si activitati de distributie in peste 80 de tari, printre care si Romania. Datele de contact, aici