Ce buget sa ai disponibil pentru renovarea bucatariei?

Cum stabilesti bugetul pentru renovarea bucatariei?

Cum poti schimba aspectul bucatariei cu bani putini

Astfel, vei putea face o estimare corecta a bugetului necesar si vei fi pregatit pentru ceea ce urmeaza. Totodata, gandindu-te in avans la toate detaliile, eviti cumparaturile inutile, care nu sunt potrivite nevoilor tale.Pe de alta parte, o bugetare incorecta a procesului de renovare iti poate incurca toate planurile. Din cauza cheltuielilor suplimentare, vei fi nevoit sa imprumuti sume de bani pentru finalizarea proiectului sau, si mai rau, sa amani lucrarile, bucataria ta fiind transformata intr-un santier pentru perioade mult mai lungi de timp decat cele prevazute initial.Cand vine vorba de renovarea bucatariei, gandul iti zboara imediat la stilul de amenajare care iti place, la mobilierul si culorile potrivite. Insa, inainte de aceste aspecte de detaliu, ia in considerare schimbarile majore, care sunt pe cat de importante, pe atat de costisitoare.Spre exemplu, daca locuiesti intr-un bloc de apartamente, vechi de peste 20 de ani, este recomandat sa schimbi instalatiile electrice si sanitare. Astfel, te asiguri ca nu vei intampina, in viitor, probleme cauzate de tevi sparte sau scurtcircuite.De asemenea, este nevoie sa te gandesti inca de la inceput daca vrei sa inlocuiesti finisajele existente cu unele moderne sau le mai pastrezi o perioada. Vrei sa schimbi usile si ferestrele sau doar le reconditionezi? Cumperi gresie si faianta noua?Bugetul difera in functie de optiunea aleasa. In plus, tine cont ca, dincolo de costul de achizitie al produselor, trebuie sa platesti si materiale de constructii necesare pentru montarea acestora, dar si manopera meseriasilor atat pentru spargerea gresiei si faiantei existente, cat si pentru placarea finisajelor noi. Cu cat bucataria este mai mare, cu atat bugetul tau pentru renovare trebuie sa fie mai generos.Desigur, bugetul pentru renovarea bucatariei este influentat si de mobilier si electrocasnice. Atunci cand aparatura nu este foarte veche si inca isi face treaba, poti taia aceasta cheltuiala de pe lista. In schimb, acorda atentie sporita pieselor de mobilier, precum dulapuri, masa si scaune, astfel incat acestea sa se potriveasca in noul spatiu.Nu e obligatoriu sa le inlocuiesti pe toate, atat timp cat respecta stilul de amenajare. Daca pastrezi dulapurile si masa, dar vrei, totusi, sa adaugi si ceva nou, cauta-ti scaune de bucatarie pe scauneonline.ro Daca bugetul nu iti permite sa iti renovezi complet bucataria, sa stii ca exista trucuri prin care poti schimba infatisarea bucatariei fara sa cheltui prea multi bani.O varianta simpla si ieftina de a reimprospata atmosfera din bucatarie este sa dai un strat nou de vopsea pe pereti. Sau poti adauga cateva detalii arhitecturale cu ajutorul tapetului sau autocolantului care imita piatra, caramida sau alte materiale. Schimbarea accesoriilor pentru ferestre sau pozitionarea diferita a mobilierului, atunci cand spatiul iti permite, sunt solutii la fel de ingenioase.Insa, daca bucataria ta nu necesita o renovare completa, dar simti, totusi, nevoia de ceva nou, opteaza pentru detalii sofisticate. Un candelabru sau un lampadar cu design contemporan, scaunele moderne, in culori contrastante sau un aparat electrocasnic de ultima generatie iti vor transforma bucataria si vor atrage imediat privirile celor care iti trec pragul. Nu trebuie sa fie neaparat piese scumpe, ci elemente cu un puternic impact vizual.Bugetul necesar pentru renovarea bucatariei difera de la o locuinta la alta. Daca stabilesti in avans ce vrei sa schimbi si sa repari, ce materiale ai nevoie sa cumperi si ce produse iti doresti in noul spatiu, iti va fi mai usor sa imparti eficient cheltuielile si sa nu faci rabat la calitate.