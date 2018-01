De ce sa folosesti jaluzele si perdele automate in locuinta ta

Tranzitia spre casa viitorului

Intre confort si functionalitate

Casa inteligenta a iubitorului de tehnologie

Dezvoltarea tehnologiei ne ofera posibilitatea de control al obiectelor. Automatizarile ne fac viata mai simpla si continua sa ne usureze activitatile de zi cu zi. Astazi, cu ajutorul unui sistem de motorizare, te poti bucura de beneficiile aduse de jaluzele si perdele automate in casa ta.Daca vrei sa transformi casa intr-o locuinta conectata, considera folosirea automatizarilor ca prim pas. Asta deoarece jaluzele automate si perdele automate nu inseamna doar instalarea unui motor, ci alinierea casei la nevoile tale.Jaluzelele si perdelele reprezinta mai mult decat simple elemente de design. Ele au multiple roluri, precum controlul patrunderii razelor soarelui sau protectia bunurilor din locuinta impotriva acestora. Astfel, mobila, podelele si covoarele tale vor fi protejate si vor avea o durabilitate mai mare.Atunci cand soarele e prea puternic, jaluzelele automate pastreaza o temperatura potrivita, ba chiar functioneaza ca elemente de protejare a intimitatii in relatia cu vecinii curiosi. Atunci cand introducem automatizarea in aceasta ecuatie, totul devine mult mai simplu.Automatizarea vine cu posibilitatea personalizarii. Cu ajutorul unei telecomenzi, iti poti programa reglarea automata a jaluzelelor zilnic, exact atat cat ai nevoie ca sa te simti bine in caminul tau. Ele vor respecta programul pe care l-ai setat chiar si cand tu nu esti acasa.Poate parea greu de crezut, dar odata cu automatizarea jaluzelelor si a perdelelor vei avea si o mai mare siguranta. Le poti inchide chiar de pe telefonul tau daca ai plecat de acasa si ai uitat sa faci asta.Jaluzelele si perdelele automate au o durata de viata mai lunga decat cele manuale. Motivele sunt multiple, precum: forta aplicata asupra lor, la deschidere si inchidere, devine constanta, iar intretinerea lor este foarte usoara.Iubesti tehnologia si o imbratisezi cu fiecare ocazie? Atunci cu siguranta ca design-ul minimalist al casei tale este un lucru pe care ti-l doresti. Daca deja exista posibilitatea de a-ti programa usile de la garaj cu ajutorul telecomenzii, portile de acces sau centrala termica, de acum poti programa si intrarea luminii in acelasi fel.Cu siguranta oaspetii tai vor ramane incantati atunci cand jaluzelele sau perdelele automate nu numai ca se vor misca singure, ci vor aduce si o ambianta moderna.Te-ai convins ca introducerea jaluzelelor si a perdele automate in casa nu e un scenariu indepartat? Somfy, liderul mondial in controlul automatizat al sistemelor de inchidere a locuintelor si a cladirilor, ne arata ca tehnologia poate fi adaugata in toate aspectele vietii noastre.Astfel,ofera motoare si sisteme de comanda pentru usi de garaj, porti de acces auto si destinate tehnicii de umbrire.Te invitam sa descoperi solutiile Somfy Romania si sa vezi pentru care dintre acestea optezi pentru a-ti transforma casa intr-una inteligenta.