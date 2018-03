VINCA a contribuit la lucrarile de pe noul terminal al aeroportului international "George Enescu" din Bacau

Depozit VINCA BACAU, comuna Nicolae Balcescu, DN2 - E85, nr. 1248; iesirea din Bacau spre Adjud, dupa Black Sea. Cu stocuri de peste 5.000 mp de piatra naturala si sectie de taiere si prelucrare.

Depozit VINCA jud. NEAMT, Roznov, str. Paltinului, nr.883. Drumul spre Girov. Cu stocuri de peste 10.000 mp de piatra naturala si sectie de taiere si prelucrare.

Noul terminal al aeroportului a fost inaugurat in data de 9 noiembrie 2017, iar primul zbor a avut loc pe 15 noiembrie 2017, spre Bergamo.Noul terminal AIGE din Bacau are o suprafata de 6.300 mp si o capacitate de procesare de 300 de pasageri/ora.Consiliul Judetean Bacau a pariat pe calitatea produselor si serviciilor VINCA si a castigat.Materialul nu a fost ales intamplator.: durabilitate, estetica deosebita si intretinere usoara.Granitul este rezistent la uzura, zgarieturi, pete, variatii de temperatura, acizi si solutii caustice. Prin urmare, pardoselile si pavajele de granit sunt alegerea ideala pentru zonele supuse unui trafic intens. Daca este intretinut corespunzator, granitul isi poate pastra culoarea si luciul zeci de ani.Coloritul sifac ca aspectul locatiei sa fie unul rafinat, deosebit. Granitul Gri Mondalez imbina tonuri reci de gri, negru si alb.De-a lungul celor, VINCA a dezvoltat un, printre care se numara: placarea exterioara a Casei de Cultura din Iasi, 200 de locuinte private in zona Moldovei, placarea a 10 biserici in judetul Neamt, reamenajarea spatiilor publice din Bacau, placarea sediului Dinamic 92 Piatra Neamt, Auto Moldova Piatra Neamt, placarea anexei Hotel Caro Bacau, placarea interiorului Hotelului C&C Residence Bacau, realizarea de pardoseli, trepte interioare si exterioare pentru Restaurantul Noir Bacau.Cele 2 ateliere de prelucrare (Bacau si Roznov) dotate cu masini semi-automate de taiat si finisat si o echipa formata din 20 de persoane pe acest segment le permit sa livreze produse prelucrate conform cerintelor clientului.Atat direct, cat si prin partenerii din tara, echipa Vinca ofera, iar consilierii Vinca stau la dispozitia clientilor cu sfaturi silor.Va asteptam in depozitele si showroom-urile VINCA: