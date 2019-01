9 semne care iti arata ca este momentul sa te muti in alt oras

1. Nu mai scapi de rutina

2. Nu iti mai ajung banii

3. Nu ai niciun motiv sa ramai

4. Vrei sa incepi o facultate

5. Te gandesti la cursuri de perfectionare

6. Cariera

7. Amintiri neplacute

8. Te simti singur

9. Simti nevoia de altceva

Totusi, daca nu esti inca hotarat pentru acest pas, trebuie sa iei in calcul urmatoarele semne care iti vor spune cand este momentul sa o faci.Daca simti ca orasul in care stai nu iti mai ofera nimic interesant, acesta este primul semn pe care ar trebui sa il iei in calcul pentru a te muta. Aceleasi activitati pe care le faci zi de zi pot sa aduca rutina in viata ta si simti ca nu mai evoluezi din niciun punct de vedere. Mutarea intr-un oras nou cu siguranta iti va aduce un plus de spontaneitate si multe schimbari in viata ta.Un alt semn care iti poate arata ca este momentul sa te muti in alt oras este legat de partea financiara. Daca stai in chirie si simti ca nu iti mai ajung banii, e momentul sa cauti altceva. In cazul in care locuiesti in capitala si vrei sa iti cumperi un apartament, insa ti se pare prea scump, te poti indrepta, de pilda, spre apartamente in judetul Brasov . Poti gasi o multime de apartamente de vanzare sau pentru inchiriat, atat in Brasov, cat si in restul tarii.Daca toti prietenii tai s-au mutat, parintii sunt si ei retrasi la tara sau jobul nu te multumeste, inseamna ca nu mai ai niciun motiv sa ramai in orasul actual. Incearca sa intocmesti o lista si vezi daca ai motive sa stai in orasul tau sau poti incepe sa iti faci bagajele imediat.Atunci cand vrei sa incepi o facultate, trebuie sa te informezi si sa gasesti cea mai buna optiune pentru tine, pe termen lung. Daca cele mai bune facultati din domeniul pe care l-ai ales se afla intr-un oras nou, nu rata ocazia! Cu siguranta vei intalni o multime de oameni noi si iti vei face prieteni pe cinste!In cazul in care doresti sa te perfectionezi in domeniul in care activezi dar orasul in care locuiesti nu iti ofera prea multe oportunitati, este momentul sa te muti! Cauta cele mai bune optiuni pentru tine si nu rata ocazia de a profita de noi programe de dezvoltare profesionala.Vrei sa iti schimbi jobul si ai gasit ceva extraordinar in alt oras? Ce mai astepti? Cariera este foarte importanta asa ca nu lasa orasul in care locuiesti sa te impiedice in a avea jobul mult dorit. Aplica, obtine un interviu si daca reusesti, cauta o noua chirie sau un apartament de vanzare in alt oras.Daca orasul in care locuiesti ti-a adus multe momente neplacute pe care nu ti le poti scoate din minte sau locurile pe care le vizitezi tot timpul sunt legate de anumite persoane de care vrei sa uiti, schimba orasul! O sa cunosti oameni noi, locuri noi si nu vei mai fi prins in trecut.Daca nu ai prea multi prieteni sau te simti singur si izolat, poti alege sa incepi o viata noua in alt oras. Daca cel in care locuiesti in prezent este mult prea mic sau nu ai sansa zilnic de a cunoaste pe cineva, acesta este semnul de care aveai nevoie. Fa o lista cu orasele preferate in care ai vrea sa stai si ia o decizie!De cele mai multe ori, nu ai nevoie de un motiv intemeiat ca sa te muti in alt oras, ci pur si simplu iti doresti o schimbare. Fie ca vrei sa te muti intr-un oras mai mare sau mai mic, la munte sau la mare, alegerea e doar a ta! Important este sa iti consolidezi, pas cu pas, un viitor solid.