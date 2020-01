Coloreaza Satul: 30 de case traditionale din Banat vor fi renovate in 3 zile. Si tu poti ajuta!

Color the Village, Acasa in Banat

Membrii asociatiei au selectat localitatea Racovita, din judetul Timis, pentru ca aici se pastreaza intr-o mare masurapentru aceasta zona a Banatului in, cu fatade frumos decorate cu flori si alte motive specifice.", a declarat", a spusEditia din acest an a Color the Village va avea loc la finalul lunii iunie, iar voluntarii se vor putea inscrie online, pe site-ul www.colorthevillage.ro Anul trecut, Color the Village s-a desfasurat la Eftimie Murgu , in judetul Caras Severin. Evenimentul a reusit sa adune 250 de voluntari, care au renovat 34 de case in patru zile.Proiectul participa la Timotion 2020 , asadar alergatorii pot sustine Color the Village alergand si donand pentru acest proiect.Ideea acestui proiect este unica in Romania, nu doar datorita timpului scurt de implementare, de numai 3 zile, ci si a implicarii voluntarilor alaturi de comunitatea locala.Daca doriti sa, judetul Timis, puteti sa faceti o donatie catre Asociatia Acasa in Banat, CIF 39329018, Adresa: sat. Valeapai, nr.134, comuna Ramna, judetul Caras-SeverinDonatii in LEI: RO26BTRLRONCRT0P53069801Donatii in EURO: RO11BTRLEURCRT0P53069801SWIFT/ BIC: BTRLRO22PayPal: acasainbanat@gmail.com Asociatia Acasa in Banat a fost infiintata in 2018 si isi propune sa pastreze patrimoniul cultural al regiunii Banat, sa redea culoare satului banatean, sa redescopere adevaratele valori ale acestor locuri: oameni buni si gospodari, case frumoase si povestile lor.