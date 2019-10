Tururi ghidate in Primaverii si Dorobanti, pentru a descoperi arhitectura si istoria cartierelor

Expozitie la Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi /// str. Londra nr. 39, Bucuresti

23 octombrie - 17 noiembrie 2019, miercuri-duminica

Vernisaj-ghidaj: 27 octombrie 2019, ora 11.00

Tururi ghidate in cartierele Primaverii si Dorobanti: 26 octombrie, 27 octombrie, 2, 3, 9, 10, 16, 17 noiembrie 2019

Proiectul se compune din expozitie, macheta releveu si proiectie interactiva suprapusa acesteia, harta online cu detalii a peste 130 de case si 8 tururi ghidate specializate, conduse de istorici de arta.Cercetatorii proiectului au investigat diferite tipuri de arhive, ale Primariei Bucurestiului, Arhivele Nationale si arhivele Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii - CNSAS.Proiect de interventie culturala in cartierele Primaverii si Dorobanti, produs de platforma muzeala privata PostModernism Museum, acesta implica o cercetare interdisciplinara, cu studii in domeniile istoriei, arhitecturii, artei, sociologiei si antropologiei.Hartile cartierelor sunt citite atat din punctul de vedere al beneficiarilor locuintelor cat si a arhitectilor care le-au realizat.Intre acesti arhitecti amintim nume importante precum: Marcel Iancu, Octav Doicescu, Cezar Lazarescu, Horea Creanga, Grigore Cerchez, Aron Solari Grimberg, Serban Manolescu, Nicolae Vladescu, Robert Woll, Camil Roguski, Nicolae Anastase Mircea, Corneliu Radulescu.Proiectul "Cartierele Primaverii si Dorobanti: tipologii urbane, locuitori vechi si noi" consta in realizarea unei expozitii la Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi si alcatuirea unui releveu 3D al celor doua cartiere, cu proiectii interactive video-mapping pe acesta, deschise spre vizitare in intervalul 23 octombrie - 17 noiembrie 2019.De-a lungul proiectului se realizeaza si o harta interactiva in online cu localizarea cladirilor si a istoriilor acestora, la demararea expozitiei fiind active 75 de imobile. Cercetatorii lucreaza la documentarea si prezentarea a inca 50 de locuinte, ce se vor adauga treptat acestei harti.Lista cercetarii actuale identifica cele mai importante cladiri atat din punctul de vedere al demnitarilor care le-au locuit, dar si al evenimentelor istorice si faptelor domestice ale vietilor private cunoscute din marturiile acestora sau ale apropiatilor.Cele opt tururi ghidate, cu oprire in locatii cu semnificatie si povesti relevante, coordonate de istoricii Oana Marinache si Cosmin Nasui, au urmatoarele teme: Locuintele esalonului intai al partidului comunist si ale familiilor acestora, Calatorie pe strada Londra, Elita artistilor din Pangratti, Aleea Alexandru: de la proprietari ante-/interbelici la nomenclatura comunista, De la Parcelarea Marmorosch Blank la Cartierul Primaverii, Scriitorii din vecinatatea partidului, Vecinatati: ideologi, istorici de arta, esteticieni, colectionari de arta, Soseaua Kiseleff in epoca comunista.Acestea se desfasoara in intervalul 23 octombrie - 17 noiembrie 2019, sambata si duminica de la ora 11:00.Beneficiarii sunt deopotriva locuitorii prezenti ai acestor cartiere care isi vor descoperi sau cunoaste mai bine, din punct de vedere istoric si cultural, vecinatatile si turistii curiosi provenind din alte zone ale Bucurestiului sau din tara.Proiectul "Cartierele Primaverii si Dorobanti: tipologii urbane, locuitori vechi si noi" face parte din DARE, un program initiat in 2015 de PostModernism Museum: "Documenting, Archiving, Revaluing and Exhibiting the art produced in Romania in 1944-1989".Programul consista intr-o serie de cercetari pluridisciplinare care analizeaza relatia artistilor romani cu ideologii politice si climate sociale diferite, in perioada postbelica si comunista 1944-1989.Programul include o serie de expozitii cercetare, dezbateri, conferinte si publicatii care incearca sa reevalueze social si cultural fenomenul comunismului, cu ocazia aniversarii, in 2019, a 30 de ani de la Revolutia Romana din 1989. Conceptul inovator lansat de DARE este rezultatul unei viziuni pluridisciplinare istorice, antropologice, artistice si sociologice.Cercetarea expozitionala prezinta surse documentare materiale de arhiva, memorabilia, filme, publicatii, interviuri audio-video, in scopul de a deschide serios si in sens larg discutii si subiecte inca sensibile si tensionate din punct de vedere istoric, prin utilizarea expunerii, dezbaterii si publicatiilor ca mijloace de exprimare.Fara sa se subscrie la vreo teza sau interpretare, mecanismul expozitiei-cercetare prezinta propriile sale instrumente ca probe deschise, intr-o relatie nepartizana cu elemente diferite, polarizat nefaste, politice sau ideologice.