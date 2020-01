Idei de bucatarii moderne de la KUXA studio

Sfaturi si idei pentru bucatarii moderne reusite

KUXA studio - idei de bucatarii moderne pentru orice spatiu

Daca te pregatesti sa iti amenajezi/reamenajezi bucataria in acest stil actual si inca nu stii pentru ce fel de mobilier sa optezi, iti recomandam sa analizezi si compari mai multe modele.De exemplu, modelele si ideile de bucatarii moderne de la KUXA studio sunt foarte variate si se adapteaza perfect oricarei amenajari. De asemenea, te sfatuim sa soliciti ajutorul unor specialisti in domeniu, mai exact al unor designeri profesionisti, care sunt cei mai in masura sa iti ofere informatiile de care ai nevoie si sa te ajute sa iei deciziile cele mai bune.Pentru a avea bucataria moderna la care visezi, functionala, confortabila, prevazuta cu solutii inteligente de depozitare si electrocasnice de ultima generatie, dar si armonioasa din punct de vedere estetic, este important sa iei in calcul si urmatoarele aspecte:Fie ca vorbim de bucataria unui apartament de bloc, fie de cea a unei case, solutia cea mai eficienta o reprezinta mobilierul la comanda. Chiar daca investitia va fi, poate, mai substantiala decat cea intr-un mobilier cumparat din magazine, iar timpul de asteptare va fi putin mai mare, vei avea alte avantaje multiple legate de rezistenta in timp si de confort in utilizare.De exemplu, vei putea sa iti configurezi mobilierul impreuna cu un expert in domeniu, in functie de propriile nevoi si gusturi, vei putea sa alegi materiale si finisaje de cea mai buna calitate, dotari si accesorii de ultima generatie. Apoi, in momentul instalarii pieselor de mobilier, nu vei sta cu emotii ca acestea nu se vor incadra in spatiul disponibil.Decizia iti apartine si depinde de spatiul de care dispui. Asta nu inseamna ca doar bucatariile mari si foarte mari pot acomoda o astfel de zona.Ei bine, chiar si bucatariile moderne de apartament pot fi proiectate cu o mica insula. Aceasta ofera amenajarii o estetica deosebita si, cel mai important, este practica: reprezinta un loc suplimentar in care poti manca, socializa sau chiar lucra si totodata poate gazdui numeroase spatii de depozitare.Blatul de lucru trebuie sa fie foarte functional. Cel mai bine ar fi sa te orientezi spre un model care sa imbine aspectul practic cu cel estetic, realizat din cuart, portelan, laminat etc.De asemenea, blatul de lucru ales ar trebui sa fie rezistent, sa poata fi curatat usor si, nu in ultimul rand, sa se potriveasca cu designul general al incaperii.Expertii KUXA studio iti pun la dispozitie o varietate de modele de bucatarii moderne: cu finisaje lucioase, mate si supermate (Fenix), inox sau beton. Practic, poti opta pentru orice design iti doresti, in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie si de preferinte.Totul este sa-ti programezi o intalnire cu specialistii KUXA studio, pentru a primi consultanta in alegerea bucatariei mult visate. Mai multe informatii despre bucatarii, poze, accesorii si dotari gasesti pe kuxa.ro!