10 pasi obligatorii pentru montajul aparatului de aer conditionat

Din ce in ce mai multe branduri produc aparate de aer conditionat iar functiile aparatelor s-au diversificat foarte mult.De la incalzirea mai multor camere cu o singura unitate exterioara, pana la functie de incalzire a aerului, dezumidificare, programe preferentiale predefinite sau chiar senzor de miscare. Ne asezam in fotoliu, deschidem cateva oferte ale magazinelor online preferate, comandam, si in cateva zile avem aparatul acasa.Urmeaza partea mai importanta si mai putin simpla: montajul aparatului de aer conditionat . De aici trebuie sa lasam specialistii sa se ocupe. Inclusiv garantia produsului este valabila doar daca montajul este efectuat de o echipa specializata.Iata, in linii mari, ce pasi parcurge o echipa profesionista de montaj:1. In primul rand, se pozitioneaza si monteaza suportii de aer conditionat. Se fac masuratorile, marcajele pozitiei si punctelor unde se dau gauri in perete.2. Se verifica liniaritatea unitatilor interioara si exterioara si a traseului conductelor.3. Dupa verificarea faptului ca peretele nu ascunde nicio conducta sau fire electrice, se dau gaurile si se plaseaza stifturile, adaptate la natura peretelui (ciment, caramida ...).4. Se monteaza suportii si se determina locul unde se va face gaura in peretele exterior, pentru conexiunea unitatilor interioara si exterioara.5. In continuare, in acord cu instructiunile producatorului, se procedeaza la gaurirea peretelui exterior la diametrul indicat6. Dupa foraj, se trec tubul si cablul de alimentare prin orificiu, dinspre unitatea exterioara spre interior7. Apoi se monteaza conducta de scurgere cat mai departe de peretele exterior, cu ajutorul unei nivele8. Se fixeaza unitatea exterioara folosind suruburile si prinderile originale.9. Se conecteaza furtunul de scurgere si se conecteaza cablul de alimentare la compresor, conform instructiunilor producatorului.10. Se porneste aparatul de aer conditionat pentru cel putin 20 de minute. Daca functionarea este in parametri, se acopera gaurile din perete cu mortar sau alt material de umplutura.Suplimentar, pentru a verifica si mai mult ca totul este instalat in cel mai bun mod, se poate proceda la o verificare de scurgeri. Pentru a face acest lucru, se lasa o solutie de apa cu sapun deasupra supapelor. Daca exista vreo scurgere, vor aparea bule de sapun. In acest caz se conecteaza din nou tuburile pana la etanseitate.Simplu? Deloc. Si nu am trecut decat superficial prin pasii necesari montajului de aer conditionat . La fiecare pas se respecta parametri tehnici foarte precisi.