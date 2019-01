5 Sfaturi pentru a pastra caldura in interiorul casei

Trucuri pentru a pastra caldura in interiorul casei

Trucuri precum aerisirea locuintei sau intretinerea corecta a caloriferelor sunt doar cateva dintre solutiile optime pentru pastrarea caldurii in interior. Afla cateva recomandari eficiente care te vor ajuta sa pastrezi caldura in casa, dar si sa economisesti energie.Daca echipamentul care iti furnizeaza caldura in casa este centrala termica, atunci este foarte important sa iti cumperi si un termostat. Rolul acestuia este de a te ajuta sa mentii o temperatura constanta in casa. Modelul corect de termostat se alege in functie de capacitatea centralei termice si, din fericire, s-a demonstrat deja faptul ca persoanele care folosesc termostatul, economisesc cu pana la 20% din costul facturilor de intretinere.Tot o metoda eficienta care te va ajuta sa pastrezi caldura in interior si sa faci economii de pana la 10% la factura de incalzire este sa iti izolezi locuinta. Pe piata sunt disponibile o multime de metode de izolare, insa trebuie sa o alegi pe cea care indeplineste cele mai multe criterii. Vata bazaltica poate reduce substantial consumul de energie termica pentru incalzire si este un material recomandat atat pentru izolarea acoperisului, pentru fatada sau pentru peretii de compartimentare.In urma mai multor studii s-a constat faptul ca aproape in orice locuinta, un procent de aproximativ 50% din caldura se pierde doar pe la ferestre, mai ales daca acestea sunt un model clasic fara imbunatatiri. Recomandarea specialistilor este aceea de a instala ferestre termoizolante, iar printre variantele recomandate se numara: PVC, lemn stratificat sau aluminiu. De asemenea, tot pentru protejarea casei de temperaturile scazute, instaleaza rulouri pentru ferestre. Rulourile pot avea dublu rol: o bariera de protectie in fata temperaturilor scazute, dar si o protectie impotriva zgomotului.Pentru o centrala termica, caloriferele sunt sursa principala de caldura. Pentru a functiona in parametrii normali, caloriferele au nevoie de o intretinere constanta. In primul rand trebuie verificate periodic pentru a nu exista scurgeri, dar si aerisite corect pentru a putea furniza caldura. De asemenea, sunt modele de calorifere precum cele din fonta care trebuie vopsite periodic deoarece vopseaua poate combate coroziunea si poate reduce riscul aparitiei fisurilor.Si usile, la fel ca ferestrele, pot fi o sursa de pierdere a calduri din interior, mai ales daca nu sunt folosite corect. In sezonul rece, usile de la fiecare camera trebuie sa stea inchise, inclusiv usa de la balcon si baie. Inchide usa din dormitor chiar si pe timpul noptii, iar in felul acesta nu vor exista pierderi de caldura pe timpul noptii.Nu uita nici de, chiar daca este frig afara, casa trebuie aerisita. Cea mai buna metoda este sa aerisesti pe perioade scurte de timp, dar foarte des. Se recomanda aerisirea dimineata, la pranz, dar si seara inainte de culcare.Asadar, acorda importanta acestor mici trucuri si nu te vei mai confrunta cu problema pierderii caldurii.