6 metode ieftine de a-ti proteja locuinta de infractori

Indiferent daca ai un buget mare pentru protectia locuintei tale, ar fi nechibzuit sa treci cu vederea optiuni mai ieftine pentru acelasi nivel de siguranta.Statisticile arata ca cele mai frecvente furturi se intampla in timpul zilei (intre 10:00 si 15:00) si dureaza, de obicei, intre 8 si 10 minute. Majoritatea hotilor intra pe usa din fata sau printr-o fereastra deschisa. Ce putem invata din acest lucru? Hotii cauta proprietati cu acces usor si nesupravegheat. Inchide usile si ferestrele ori de cate ori nu le folosesti, chiar si cand esti acasa.Daca nu ti-ai schimbat usile de mult timp sau yalele sunt vechi, ar trebui sa le faci o actualizare. Pune-ti cateva intrebari: exista incuietori blocate sau chei suplimentare lasate la indemana oricui? Daca ai raspuns cu "da" la oricare dintre aceste intrebari, s-ar putea sa fie momentul sa-ti schimbi incuietorile sau sa le inlocuiesti cu versiuni mai sigure.O lovitura bine plasata in fereastra ta ar putea permite accesul hotilor inauntru in cateva secunde. Inspecteaza toate ferestrele pentru urme de crapaturi si securizeaza accesul prin fereastra cu grilaje, mai ales daca este vorba de o locuinta cu etaj. Usile glisante sunt tinte foarte usoare, asa ca inlocuieste-le daca ai un balcon mare si accesibil din exterior.Lucrul de care se tem majoritatea hotilor este sa nu fie vazuti, asa ca instaleaza senzori de miscare in exterior. Lumina care se va aprinde ii va tine departe de casa ta, cel putin pe timp de noapte. Asadar, pentru o siguranta deplina, foloseste un sistem de supraveghere performant de la A2t si in cazul in care este posibil, instaleaza si un senzor sonor la usa si, astfel, vei sti de fiecare data cand cineva o deschide.Ascunderea unei chei intr-un loc previzibil, cum ar fi sub covoras sau intr-un vas de flori langa usa, face lucrurile mult prea usoare pentru hoti . Poti opta pentru a lasa o rezerva de cheie unui vecin de incredere sau gaseste intotdeauna o alta ascunzatoare. Cel mai sigur este sa instalezi un mic seif de chei, accesibil doar cu un cod de siguranta si astfel vei sti ca sunt in siguranta.Obiectele de valoare sunt tinte importante pentru hoti, mai ales daca sunt la vedere. Chiar si in exteriorul casei, asigura-ti cu un lant instrumentele, bicicletele si alte obiecte - le poti incuia sau depozita in siguranta in garaj, atunci cand nu le folosesti. Inauntrul casei, acopera ferestrele cu perdele sau jaluzele pentru a nu permite trecatorilor sa-ti vada lucrurile. In mod similar, ascunde sau depoziteaza articole de mare valoare atunci cand nu le folosesti.In concluzie, cei 6 pasi de mai sus sunt cateva exemple pentru a-ti securiza casa, pe care le poti incerca. Daca acestea nu functioneaza, ia in calcul instalarea unei alarme de domiciliu si astfel vei avea un somn linistit sau un concediu fara griji!