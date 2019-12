7 trucuri simple pentru amenajarea exterioara a casei tale

O curte neingrijita, plina de noroi si cu vegetatia crescuta in dezordine face o prima impresie foarte proasta, indiferent de cat de elegant ti-ai amenajat interiorul casei.Nu este nevoie sa iti amenajezi o curte ca in reviste pentru a pune in valoare terenul din jurul casei, fiind suficient sa mentii curatenia si aspectul ingrijit. Nu lasa iarba sa creasca la voia intamplarii, indeparteaza zilnic frunzele cazute din copaci si nu depozita gunoiul si resturile vegetale in mijlocul curtii.De asemenea, elibereaza terenul de lucrurile inutile, iar primavara nu uita sa dai cu var pe trunchiurile pomilor din gradina. Cand e nevoie, repara gardul si improspateaza-i vopseaua.Regula de baza este ca atunci cand treci la amenajarea exterioara, sa incepi cu zona din jurul casei, extinzandu-te treptat in restul curtii. Cel mai bine este sa imparti perimetrul in zone mai mici, dand fiecareia destinatia dorita.Daca ai o curte intinsa, procesul de amenajare poate fi unul destul de costisitor, care va necesita timp mai indelungat. In niciun caz nu trebuie sa grabesti lucrurile si sa incepi mai multe lucrari in acelasi timp.Pentru propriul confort, poti amenaja in curte o zona de relaxare sau un foisor in care sa-ti savurezi cafeaua dimineata. In functie de preferinte poti amplasa cateva fotolii, banci sau hamace.Pentru pavaj si pentru aleile adiacente gresia pentru exterior de la Mathaus reprezinta o solutie ideala, fiind disponibila intr-o gama foarte variata de modele si culori.Plantele constituie un element esential atunci cand vine vorba de amenajari exterioare. Din acest punct de vedere, ai la dispozitie o multitudine de variante, in functie de preferintele personale.Arbustii ornamentali, florile de gradina, pomii fructiferi sau plantele exotice adaptate conditiilor climatice de la noi sunt cateva dintre optiunile pe care le ai al dispozitie. De asemenea, plantele aromatice vor improspata aerul oferind intregii curti o mireasma placuta.In cazul in care nu ai la dispozitie suficient teren pentru a amenaja straturi de flori, problema se rezolva folosind jardiniere sau ghivece pe care le poti amplasa oriunde in curte.Nu ezita sa construiesti si o astfel de dependinta daca ai la indemana spatiul si resursele necesare. Gatitul pe timpul verii va deveni o activitate mult mai placuta, iar aromele specifice nu vor mai inunda toata casa. In plus, te vei putea debarasa astfel de anumite lucruri din bucatarie, iar spatiul poate fi folosit si pentru relaxare.Diferite statuete din piatra, figurine sculptate in lemn, garduletele vopsite in culori vii si alte obiecte alese cu gust pot infrumuseta curtea si gradina, cu conditia de a nu fi folosite in exces. De asemenea un mic iaz sau o fantana arteziana sunt de mare efect.Aspectul casei este foarte important atunci cand vorbim de amenajari exterioare. Casa trebuie sa se incadreze prefect in peisaj, sa nu contrasteze cu tema si stilul alese pentru curte si gradina. Tencuiala exterioara trebuie sa fie in ton cu tamplaria si acoperisul, iar culorile sa nu fie unele tipatoare, care sa sara in ochi.In cazul caselor amplasate in zone de munte sau in apropierea padurilor, piatra naturala este materialul ideal pentru finisajul peretilor exteriori, asortandu-se perfect cu tamplaria din lemn.