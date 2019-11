Abordarea ideala pentru casele in constructie d.p.d.v. calitate-pret

montarea acoperisului, montarea tamplariei (fara aceste etape, proiectul stagneaza la nivel de casa la rosu);

tragerea si pozitionarea instalatiei electrice (fara montarea prizelor, fara instalarea corpurilor de iluminat);

montarea instalatiei sanitare (cu conexiunea la sistemul de alimentare, dar fara corpurile sanitare propriu-zise);

tencuiala pe interior si turnarea sapelor (formarea propriu-zisa a podelei si peretilor, in acord cu casa la gri);

hidroizolatia atat la interior, cat si la exterior (caz in care se pot folosi izolatii de spuma poliuretanica, net superioare);

realizarea peretilor (in sensul finisarii acestora);

termoizolatia (foarte importanta in ridicarea standardului energetic al casei; Isoterm asigura un nivel ridicat de izolare termica);

aplicarea vopselelor de exterior, precum si a tencuielilor decorative (acest ultim pas scoate casa din statutul de casa la gri, intrucat pe acel gri se aplica vopseaua colorata si tencuiala decorativa intr-o anumita nuanta de culoare si cu o anumita textura).

De aceea, a gasi echilibrul intre calitate si costuri este cea mai mare provocare. Este cazul izolatiilor din spuma poliuretanica , premium totodata accesibila la pret.Bugetul proprietarilor pentru construirea propriilor case pare intotdeauna urias pentru acestia si chiar si asa tinde deseori sa fie subdimensionat si nepregatit pentru neprevazut si situatii de forta majora.Dezamagirea este mare fata de constructorii care declara profesionalism si la fata locului se comporta neprofesionist. Grija este ca banii sa nu fie irositi. Nici timpul. Nici nervii.Cum oare se poate obtine in bugetul alocat initial atat materiale de constructie de calitate, cat si profesionisti care sa inspire incredere si care sa utilizeze aceste materiale cu maximum de eficienta?Pentru o casa la rosu, multe lucruri sunt de facut pentru a aduce constructia la nivel de casa la gri, si anume:Este nevoie de multe tipuri de materiale de constructie in aceasta etapa a construirii unei case.Daca tencuiala este realizata cu materiale de slaba calitate, achizitionate in numele economiei de buget, iar izolatiile sunt facute folosind materiale izolatoare de inalta calitate, in numele eficientei pe termen lung indiferent de cost, atunci rezultatul risca sa nu fie unul satisfacator per total. Spuma poliuretanica per total este atat de calitate, cat si accesibila la pret. Ca aceasta spuma care se poate gasi -- la un bun raport calitate-pret mai sunt multe alte materiale de constructie, de mai multe tipuri. Trebuie numai sa fie cautate, gasite si cumparate.Cu o mentiune: pastrand exemplul izolatiilor cu spuma poliuretanica, este de precizat ca unele materiale trebuie folosite, aplicate, numai de profesionistii pe nisa respectiva. Spuma izolatoare este aplicata folosind echipamente speciale de catre echipa Isoterm, echipa care numai cu aceasta activitate se ocupa.Aceasta este abordarea ideala pe care orice proprietar trebuie sa o aiba, mai ales cand se afla in etapa de casa la gri: materiale de calitate obtinute la un pret bun si gestionate de meseriasi, fiecare cel mai bun pe bucatica lui. Spor la treaba!