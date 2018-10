Avantajele si dezavantajele instalarii unui panou de incalzire radiant in locuinta

De ce sunt diferite si de ce sunt mai bune in comparatie cu sistemele de incalzire traditionale - sunt doar cateva intrebari la care speram sa oferim un raspuns in cadrul acestui articol.Cum functioneaza panourile de incalzire cu infrarosu Aceste panouri functioneaza prin conectarea la o sursa de energie electrica si actioneaza prin incalzirea corpurilor pe care "le vad". Sistemul de functionare poate fi usor comparat cu modul in care soarele incalzeste pamantul. Mai mult decat atat, utilizarea acestor panouri pentru incalzirea locuintei are si o serie de efecte terapeutice asupra organismului, precum imbunatatirea circulatiei sangelui sau ameliorarea durerilor reumatice.- unul dintre cele mai mari avantaje in achizitionarea unui sistem de incalzire cu infrarosu este acela ca nu are costuri de achizitie si montare foarte ridicate. Mai mult decat atat, montarea unui astfel de sistem poate dura maximum 2 ore, in comparatie cu instalarea unei centrale termice de apartament care necesita mult mai mult timp din cauza conexiunilor la reteaua de gaz si a instalatiei de tevi.- asa cum am mentionat anterior, panourile cu infrarosu au si o serie de efecte benefice asupra organismului. In primul rand, aparatul nu usuca aerul si nici nu provoaca ventilatie in camera (nu misca praful) . Mai mult, nu consuma oxigen, nu elimina mirosuri neplacute si este silentios.- panourile de incalzire cu infrarosu nu utilizeaza lichide sau gaz pentru functionare. Mai mult, nu lucreaza sub presiune si au risc scazut in declansarea unui incendiu, explozie etc.- aceste dispozitive nu degaja noxe, fum sau poluanti.Ca si pentru orice alte tipuri de surse de caldura, in folosirea unor panouri cu infrarosu este necesar sa se ia anumite masuri de precautie.- este recomandata supravegherea copiilor si animalelor in incaperea in care este instalat acest sistem de incalzire, deoarece pot avea loc accidente.- asa cum spuneam anterior, aceste panouri incalzesc doar corpurile cu care intra in contact direct. Astfel ca trebuie sa ai in vedere o pozitionare corespunzatoare in casa.Luand in considerare avantajele aduse de panourile de incalzire cu infrarosu, nu e de mirare ca au devenit atat de populare in ultima vreme. Efectul incalzirii este unul simplu, natural si eficient. Mai mult decat atat, sunt potrivite atat pentru incalzirea locuintelor, cat si a spatiilor comerciale sau industriale.Daca esti in cautarea celei mai eficiente solutii pentru a te bucura de o caldura placuta in casa indiferent de anotimp si de facturi mici, cu siguranta aceste panouri sunt solutia de care ai nevoie.Unde le poti gasi: o varietate larga de panouri cu infrarosu sau alte produse de incalzire poti gasi in magazinul online Aleco Air , specializat in produse pentru imbunatatirea calitatii aerului si confortului.