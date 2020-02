Cum alegi o centrala termica adaptata nevoilor tale de confort?

Aceste echipamente reprezinta cea mai sigura si mai eficienta modalitate de a beneficia constant de o temperatura ambientala placuta, consum scazut si randament maxim.Achizitia unui produs adaptat nevoilor tale nu este deloc usoara deoarece pe piata sunt disponibile modele diverse, destinate atat spatiilor rezidentiale cat si celor comerciale. Iata ce trebuie sa stii inainte sa alegi o centrala termica.Echipamentul pe care vrei sa il montezi in locuinta trebuie sa faca fata nevoilor de incalzire. Prin urmare, este important sa stii ca pentru a incalzi 1 metru cub de aer ai nevoie de o centrala termica cu o putere de 40W, daca imobilul este bine izolat.In cazul unei cladiri izolate la nivel mediu, este necesara o putere de 50W, in timp ce pentru o locuinta slab izolata cel mai bine este ca centrala sa aiba o putere de 60W.Calculeaza suprafata totala a casei, ia in considerare numarul de camere, gradul de izolare al imobilului, amplasarea cladirii si cate persoane vor folosi acest sistem, iar astfel vei reusi sa alegi un produs potrivit nevoilor tale.Daca vrei ca centrala termica pe care o achizitionezi sa iti furnizeze si apa calda menajera, atunci acorda atentie numarului de bai din casa, cantitatii de apa de care ai nevoie pentru bucatarie si membrilor familiei care vor folosi apa calda.In principal, producerea de apa calda depinde de puterea termica a centralei si se masoara prin debit obtinut in litri/minut. De exemplu, pe timp de iarna, pentru doi consumatori simultani, cum ar fi la dus si la bucatarie, puterea centralei trebuie sa fie de cel putin 30kW.Trebuie sa stii ca debitul maxim al unei baterii de bucatarie este de 8/9 litri/minut, iar bateria de la cada are un debit de 10-11 litri/minut. Cu cat puterea centralei termice este mai mare, cu atat debitul de apa calda si numarul de consumatori simultani va fi mai ridicat.In selectarea unei centrale termice este esential sa stabilesti si agentul termic pe baza careia aceasta functioneaza. In acest sens, ai la dispozitie echipamente de incalzire pe gaz, electrice, cu combustibil solid sau GPL. Varianta optima si cea mai confortabila este instalatia termica pe gaz, fiind vorba de un combustibil destul de ieftin.In cazul in care nu locuiesti in apropierea unei retele publice de gaze naturale sau nu iti doresti un astfel de produs, atunci poti miza pe centralele electrice, dar care ridica mult costul facturilor lunare de curent.Centrala termica alimentata cu GPL ofera si ea o exploatare confortabila, dar nu este usor sa folosesti aceasta sursa de combustibil. Nu in ultimul rand, instalatia cu combustibil solid, in principal lemne, este de luat in calcul daca locuiesti la casa ori iti doresti independenta totala fata de orice furnizor.In prezent, centralele termice in condensare ofera cel mai bun randament. Spre deosebire de cele conventionale care au o eficienta de 92-94%, echipamentele in condensare ofera o eficienta de 107-110% datorita tehnologiei care permite recuperarea caldurii din condens.De asemenea, pe langa valorificarea maxima a energiei care se pierde odata cu procesul de evacuare a gazelor arse, centrala termica in condensare ofera si un consum mai mic de combustibil, de pana la 35%, pentru a produce aceeasi cantitate de caldura.Indiferent de modelul de centrala ales, siguranta este unul dintre aspectele esentiale de care trebuie sa tii cont. Asadar, ia in calcul ca echipamentul sa aiba dotari precum protectie la inghet, senzor de presiune, siguranta la lipsa gaz sau sistem de comanda si diagnoza.Totodata, sunt utile avertizarile sonore si vizuale pentru eventualele avarii, ca sa poti identifica foarte rapid si usor orice defectiune si sa eviti incidentele neplacute.Siguranta in exploatare este cea mai importanta masura luata de producatorii de echipamente pentru incalzire, de aceea produsele moderne pun accent pe tehnologie si utilizarea sigura a centralelor, din toate punctele de vedere.Achizitia unei centrale termice solicita multa atentie si informare. Alegerea unui echipament necorespunzator influenteaza in mod negativ confortul dintr-o casa, asa ca este important sa iei in considerare aspectele prezentate ca sa te bucurii de conditii optime in spatiul locuit, pe termen cat mai lung.