Cum isi face loc un dezumidificator intr-o casa inteligenta

Becurile si prizele smart ne ajuta sa economisim energia electrica atunci cand nu suntem acasa sau iesim dintr-o camera, avand incorporati diversi senzori de miscare.Camerele inteligente de supraveghere ne transmit pe smartphone cine ne suna la usa, daca incearca cineva sa intre in casa sau daca apare vreo urgenta. Senzorii de perimetru ne avertizeaza daca cineva a intrat in curtea noastra.Pentru cei care au copii mici, camerele de supraveghere din interior sunt extrem de utile pentru a sti in orice moment ce fac cei mici in camera lor sau cum se comporta bona, chiar si atunci cand parintii sunt la serviciu.Printr-o simpla aplicatie se poate porni masina de spalat, astfel incat atunci cand ajungeti acasa, doar scoateti rufele curate si le puneti pe uscator.Cuptorul si plita care se conecteaza prin WiFi si sunt compatibile cu tehnologia Internet Of Things (IoT) permit monitorizarea de la distanta, prin intermediul smartphone-ului. Astfel puteti opri sau micsora intensitatea plitei sau modifica temperatura din interiorul cuptorului, si gata cu oalele de mancare arse.Robotul aspirator, frigiderul smart sau jaluzelele inteligente devin lucruri normale pe o lista de cumparaturi pentru o locuinta moderna. De ce nu si un aparat care sa controleze eficient umiditatea din incapere? Dezumidificatorul Rohan Air&Me cu Wifi este primul dezumidificator smart de pe piata si poate fi gasit pe alecoair.ro , magazin specializat in aparate pentru controlul calitatii aerului.Rohan este potrivit pentru spatii de pana la 200mp si are o capacitate de dezumidifcare de pana la 50L/zi.Rohan poate fi coordonat prin aplicatia instalata pe smartphone si prin comenzi vocale, fiind compatibil cu Alexa sau Google Home.De asemenea aparatul dispune, in partea frontala, de un led indicator al calitatii aerului, care isi schimba culoarea in functie de cat de umed sau uscat este acesta (albastru-umiditate scazuta, verde-umiditate optima, rosu-umiditate ridicata).Datorita higrostatului incorporat, se poate seta, chiar de pe telefon, nivelul umiditatii dorite in intervalul 30%-80%RH.Functia TIMER ofera posibilitatea de a seta intervalul de functionare intre 1 ora si 24 ore, iar functia Child Lock permite blocarea panoului de control, pentru a nu fi accesibil copiilor.Pentru momentele in care doriti sa uscati rufele in interior, mult mai rapid si mai economic, porniti aparatul pe viteza cea mai mare a ventilatorului. Rufele vor fi mult mai economic uscate, iar umiditatea din camera se va mentine in parametri optimi.Optiunea drenaj continuu va permite sa utilizati aparatul, fara a va face griji cu privire la golirea vasului colector, ce are o capacitate de 7 litri. Pompa de apa instalata pe dezumidificator permite ridicarea apei la o inaltime de 3 metri, ceea ce il face potrivit pentru a dezumidifica spatiile aflate la demisol si fara o zona de scurgere a apei.Desi este robust, poate fi transportat cu usurinta dintr-o incapere in alta, datorita rotilor multidirectionale.Atunci cand decideti sa nu mai folositi aparatul pentru o perioada de timp, functia Uscare Interna este foarte utila, deoarece permite uscarea aparatului la interior si reduce riscul aparitiei mucegaiului pe partile componente.Potrivit pentru acasa, dar si pentru spatii de birouri, arhive, data centere sau alte incaperi supuse riscului de umiditate ridicata, Rohan se prezinta ca un aparat ce raspunde perfect nevoilor consumatorului modern care doreste sa cunoasca in timp real calitatea aerului de acasa sau din orice alta incapere aflata la distanta.Cu siguranta, in viitorul apropiat, noi aparate pentru imbunatatirea si controlul calitatii aerului vor intra in sfera Smart Home, alaturi de alte gadgeturi care vor contribui la cresterea confortului. Ramane sa vedem ce ne rezerva viitorul.