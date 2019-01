Cum poti monta singur o lustra noua in casa ta

. Nu uita sa verifici la intrerupator daca lumina inca mai functioneaza sau nu, pentru a inlatura din start riscurile nedorite.● Foloseste un scaun sau o scara, pentru un control mai bun asupra zonei de lucru. Asigura-te ca ai suficienta stabilitate.● Indeparteaza partea de sticla a lustrei si scoate apoi toate becurile.● Identifica in tavan locul in care firele sunt legate de conectorii electrici. Desfa cu grija aceste fire. Nu le taia, chiar daca ti se pare ca sunt prea lungi. S-ar putea sa ai nevoie de ele pe viitor.● Daca vechea ta lustra era fixata in tavan cu un carlig, nu o scoate din acesta decat dupa ce ai deconectat firele. Daca o vei lasa sa atarne de firele electrice, acestea s-ar putea deteriora.● Pregateste noua lustra si parcurge instructiunile de instalare cu care a venit. Leaga firele lustrei noi de cele din tavan. Fii foarte atent la acest pas. Trebuie sa legi firele corect. Pentru asta ai nevoie de un, cu ajutorul caruia poti identifica firul de curent nul si pe cel de curent fazic. Uneori aceste fire sunt colorate diferit, insa este bine sa nu te bazezi doar pe culorile lor, ci sa folosesti creionul de electrician.. Daca unul dintre ele nu are capatul suficient expus, taie o parte din plasticul care il acopera.● Pentru a conecta capetele firelor, poti folosi banda adeziva electroizolanta sau un conector electric. Leaga foarte bine capetele firelor, pentru a te asigura ca nu exista scurgeri electrice.● Fixeaza noua lustra in tavan si verifica daca ai instalat-o corect, pornind curentul.Daca ai urmat intocmai acesti pasi, ar trebui sa ai acum o lustra noua functionala. Nu uita sa pui becuri potrivite. Daca becurile au un numar de Watti mai mare decat cel inscris in instructiunile lustrei, risti sa se arda sau chiar sa provoace un scurt-circuit. Nu te lasa pacalit de faptul ca lustra functioneaza pe moment. Un bec mai puternic decat poate suporta lustra ta se poate arde oricand si poate provoca chiar si un incendiu.Daca in ciuda tuturor eforturilor tale lumina nu se aprinde, verifica daca este curent si daca becurile sunt functionale. Daca nici acesta nu este motivul pentru care nu ai lumina, apeleaza la serviciile unui electrician profesionist, pentru ca este posibil ca felul in care ai legat firele lustrei de cele din tavan sa fie gresit.