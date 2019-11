De ce ai nevoie de recuperator de caldura

Introducerea aerului proaspat in interior

Nivel redus de zgomot

Daca proverbul "Iarna car si vara sanie" nu a fost aplicat inca anul acesta, mai este timp pentru solutii practice si inteligente pentru iarna, dar la fel de folositoare si pe parcursul verii. Una dintre aceste solutii este montarea unui recuperator de caldura Un recuperator de caldura poate face parte dintr-un sistem HVAC sau poate fi montat separat doar cu scopul de indeplinire a functiilor proprii. Este la indemana si usor de procurat, chiar si prin comanda online. Daca te intrebi unde, raspunsul este pe site-ul all4ventilation.ro De ce este nevoie de un recuperator de caldura? Nevoia pentru instalarea unui recuperator de caldura se explica si justifica foarte usor prin cele 4 functii principale pe care acesta le indeplineste:Exista 2 tipuri principale de ventilatie, naturala si mecanica. Atunci cand conditiile permit doar ventilatia mecanica, astfel incat sa fie asigurate fluxurile adecvate de ventilatie, recuperatorul de caldura este echipamentul de ventilatie recomandat.Plusurile semnificative pe care le aduce acest tip de echipament sunt asigurarea cu investitii mici a calitatii aerului in interiorul cladirilor economisind energie electrica si imbunatatirea confortului.Mai jos sunt enumerate cateva dintre avantajele instalarii recuperatoarelor de caldura Teknogen:Spatiile in care se poate monta un recuperator de caldura si care au nevoie de acest tip de echipament sunt printre cele mai diverse, de la sali de sport la sali de conferinta, spatii de birouri, spatii comerciale sau cladiri rezidentiale etc.Atunci cand alegi un recuperator de caldura trebuie sa tii cont de mai multi factori: asigura-te ca ai spatiu disponibil pentru montaj, ca poti asigura traseele de tubulatura, verifica ce debit este necesar spatiului tau sau daca vrei ca acesta sa functioneze si pe timpul iernii este obligatoriu sa fie echipat cu o baterie electrica.Ai nevoie de ajutor cu alegerea recuperatorului de caldura potrivit? Specialistii in domeniu de la All4Ventilation te asteapta pentru mai multe detalii.