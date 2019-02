Importanta instalarii unei alarme pentru casa

Trecand peste avantajele de neegalat pe care le ofera un sistem de alarma, costurile unei astfel de investitii nu sunt prohibitive precum ne-am imagina. In plus, siguranta familiei nu are pret. Tocmai din acest motiv exista o varietate de alarme disponibile, la preturi diferite, capabile sa indeplineasca cele mai importante cerinte ale utilizatorului.Ne punem deseori intrebarea de ce am avea nevoie de un sistem de alarma . In primul rand, instalarea unei alarme va reduce considerabil sansele ca un hot sa patrunda in locuinta. Daca in casa exista o alarma activa, iar un infractor reuseste sa intre prin efractie, sistemul va simti prezenta acestuia si va declansa sirena. In aceste conditii hotii nu vor avea timp sa rascoleasca intreaga casa si vor fugi inainte de a reusi sa fure obiecte de valoare.O alta intrebare pe care si-o pun multi dintre noi este cum functioneaza un sistem de alarma? Pana nu demult, alarmele erau niste echipamente montate strict de firme autorizate, intrucat necesitau cablaj, reglaj, configurare etc. In prezent, insa, lucrurile s-au simplificat.Exista doua mari categorii de alarme si anume sisteme de alarma pe cablu si alarme wireless. Fiecare tip are avantaje si dezavantaje, insa rezultatul final este acelasi: protejarea casei. Daca modul de functionare este similar in cazul celor doua tipuri de echipamente, modul de conectare difera.Alarmele wireless au marele avantaj de a fi flexibile in instalare. Nu necesita cablaj, nu necesita montaj specializat in mod special, se configureaza rapid si nu in ultimul rand pot fi mutate dintr-o locuinta in alta fara batai de cap. Sistemele pe cablu prezinta dezavantajul cablurilor.Anumiti specialisti vor considera ca sunt mai stabile si mai sigure, insa afirmatia a fost demontata treptat in ultimul timp. Producatorii de alarme wireless au cautat sa imbuntateasca tehnologia wireless astfel incat sa devina cel putin la fel de sigura ca si cea cablata.Dupa cum spuneam anterior, modul de functionare este similar. Cand unul din senzori este activat, sistemul declanseaza alarma si apeleaza proprietarul, daca sistemul este prevazut cu apelator GSM sau il notifica prin intermediul aplicatiei de mobil, daca sistemul este wifi.In acelasi timp, daca alarma este conectata si la o firma de paza, va transmite semnal acesteia care va trimite o echipa pentru verificarea situatiei.O solutie in completarea sistemului de alarma este data de instalarea unui sistem de supraveghere video. Cateva camere de supraveghere montate in locurile potrivite vor furniza imaginile corecte atunci cand se declanseaza alarma. In plus, daca sirena porneste puteti accesa camerele pentru a verifica exact evenimentul petrecut.Costurile de instalare a unei alarme nu sunt atat de ridicate pe cat ati crede. In functie de caracteristicile pe care doriti sa le aiba, optati pentru un sistem care sa se incadreze in bugetul dumneavoastra.In cazul instalarii unui sistem cablat, costurile ar putea fi mai mari, fiind necesara angajarea unei firme specializate care sa traga cablurile necesare si sa configureze sistemul.Pe de alta parte, achizitia unei alarme wireless implica de cele mai multe ori instalare DIY. Senzorii inclusi in kit sunt gata inrolati, trebuie doar montati in locurile potrivite.Tineti cont permanent ca siguranta este mai presus de orice, iar tehnologia ne sprijina cu solutii potrivite fiecarei case.Informatii suplimentare referitoare la tipul de alarma potrivit locuintei puteti obtine accesand magazinul online www.1CCTV.ro . Specialistii va vor indruma spre alegerea optima care sa va scape de grija protejarii casei.