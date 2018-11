Incalzire in pardoseala vs sistemele clasice

In timp ce adeptii incalzirii in pardoseala aduc ca argumente principalele avantaje ale acestui sistem de incalzire, carcotasii, adepti ai sistemelor de incalzire clasice, invoca riscurile infiltratiilor de apa cauzate de eventuale probleme tehnice sau de defecte de fabricatie ale conductelor si accesul greoi la instalatie conparativ cu instalatia aparenta specifica sistemelor clasice.Iata care sunt principalele avantaje si dezavantaje ale celor doua sisteme de incalzire:Principalul avantaj al incalzirii in pardoseala il reprezinta costurile mai reduse fata de incalzirea prin sisteme clasice. Specialistii sustin ca in cazul incalzirii prin pardoseala facturile de energie, indiferent ca este vorba despre agent termic sau electricitate sunt mai mici decat in cazul sistemelor clasice.Acest fapt se datoreaza, pe de o parte eficientei sistemului de incalzire in pardoseala si pe de alta parte confortului sporit pe care acesta il ofera.Utilizatorii unui sistem de incalzire in pardoseala au tendinta de a seta temperaturi mai mici pe termostat deoarece aerul se ridica de la podea si ramane in straturile mai joase ale incaperii, in timp ce sistemele clasice ridica, prin ventilatie, caldura in straturile superioase, iar la sol se resimte o temperatura mai scazuta.Durata de viata a unui sistem de incalzire in pardoseala este mai mare decat cea a unui sistem clasic de incalzire, astfel ca amortizarea investitiei se realizeaza intr-o perioada mai lunga de timp, fiind aferenta o suma lunara mai mica.Marele avantaj al sistemelor de incalzire in pardoseala fata de cele clasice, indiferent ca sunt alimentate electric sau pe gaz, este economia de spatiu data de faptul ca sunt montate exclusiv sub pardoseala, fara a avea tevi, calorifere sau alte elemente componente la exterior.Astfel, utilizand un sistem de incalzire in pardoseala veti beneficia pe deplin de spatiul din fiecare incapere, veti putea monta elementele de mobilier pe perete, lipite de acesta si nu va mai fi nevoie sa mascati tevi sau calorifere.Un alt avantaj major al incalzirii in pardoseala este ca ofera o mai buna calitate a aerului in incaperile in care este montata deoarece, spre deosebire de instalatiile clasice de incalzire aceasta nu presupune ventilatie, fapt ce se dovedeste de o mare utilitate deoarece nu este ridicat praful.Astfel, persoanele cu un fond alergenic mai sensibil, precum si cele cu alergii pronuntate la praf vor avea un confort sporit. Totodata, nefiind stimulata circulatia aerului in incapere de sistemul de sistemul de ventilatie al incalzirii clasice, in cazul incalzirii in pardoseala alte tipuri de alergeni existenti in perdele, draperii, covoare si alte elemente textile din incapere nu vor mai circula si nu vor mai favoriza aparitia simptomelor alergiilor.Sistemul de incalzire in pardoseala are un mod de functionare distinct de sistemele clasice de incalzire. Astfel, in timp ce sistemele de incalzire conventionale imping, cu ajutorul ventilatiei exercitata prin radiatoare caldura spre partea superioara a incaperii, sistemul de incalzire in pardoseala incalzeste pardoseala si mentine caldura in straturile inferioare ale camerei. In acest mod, caldura se va ridica de la sol in mod uniform si eficient, sporind confortul locatarilor.Totodata, disconfortul creat de senzatia de frig la picioare resimtita in cazul sistemelor conventionale de incalzire si necesitatea utilizarii de incaltari de interior va fi inlaturat, podeaua calda oferind un plus de confort si relaxare.Cu toate ca reparatiile la sistemul de incalzire in pardoseala nu sunt frecvente, accesul, desi se realizeaza local, se realizeaza cu o mai mare dificultate deoarece trebuie mai intai indepartata partial pardoseala.In ceea ce priveste instalatiile clasice de incalzire, acesul este facil datorita faptului ca acestea sunt aparente si se poate lucra local, chiar cu protejarea pardoselei, a peretilor sau a altor obiecte din imediata apropiere a instalatiei avariate. De asemenea, in cazul incalzirii clasice nu sunt necesare reparatia sau inlocuirea altor elemente precum pardoseala in cazul incalzirii in pardoseala.Este lesne de inteles de ce optiunile consumatorilor tind sa se indrepte cu precadere spre incalzirea in pardoseala. Avantajele sistemelor de incalzire in pardoseala sunt cu mult mai mari decat cele ale sistemelor clasice de incalzire, tehnologia avansata punandu-si amprenta si in acest domeniu.In plus fata de avantajele prezentate mai sus, incalzirea in pardoseala este un sistem ce se poate instala in orice tip de locuinta, indiferent daca este vorba despre o casa sau un apartament la bloc.Pe anacreon.ro gasesti toate detaliile cu privire la un sistem de incalzire in pardoseala si specialistii de care ai nevoie pentru proiect si montaj.