Pentru amenajarea mansardei alege produsele Fakro de la Deposib.ro

Calitatea produselor realizate de catre Fakro este recunoscuta in intreaga lume si este al doilea producator ca marime la nivel mondial in productia de ferestre de mansarda. Aceste ferestre de mansarda sunt produse in Polonia la Nowy Sacz.Deposib Expert este un distribuitor autorizat al produselor Fakro in Romania, iar pe www.deposib.ro/fakro poti vizualiza intreaga gama de produse sub semnatura acestui renumit brand.Printre cele mai cautate, apreciate si achizitionate produse din aceasta gama se numara fereastra de mansarda si scara pod mansarda, detaliate in urmatoarele paragrafe: Fereastra de mansarda Fakro este produsa din lemn de pin stratificat de calitatea 1, cu maner in partea de jos, cu clapeta de ventilatie semiautomata. Clapeta de ventilatie pentru fereastra Fakro este semiautomata, dotata cu filtru de praf si polen, cu posibilitate de reglare al debitului de aer pentru aerul proaspat adus de afara in locuinta de sub acoperis la mansarda. Aceasta se monteaza pe acoperisul caselor si are rolul de a oferi lumina in mansarda si de rolul de a aerisi incaperea.Fereastra de mansarda Fakro este singura fereastra care are sistem antiefractie TopSafe, izolatie superioara ThermoPro si corespunde standardului TUV Germania. Geamul termopan la ferestre de mansarda poate fi cu 2 sau 3 sticle si garantia oferita pe sticla la spargere este pe viata. Sticla exterioara la luminatoarele de acoperis este securizata.Fereastra de mansarda Optilight este produsa tot de catre Fakro, dar din considerente economice pentru a se obtine un pret potrivit au fost usor subtiate anumite materiale care intra in constructia acesteia.Ferestrele de mansarda Fakro si Optilight pot fi dotate cu o gama larga de accesorii care pot fi comandate pe Deposib.ro, sectiune accesorii ferestre mansarda si aici pot fi enumerate: rulouri interioare si exterioare ferestre de mansarda, tije prelungitoare si de operare pentru ferestre, motor electric si senzor de ploaie, kit de izolatie termica care asigura un montaj corect al ferestrei de mansarda, etc.Garantia pentru ferestrele de mansarda Fakro este de 10 ani pentru intreaga fereastra, 20 ani pentru panelul de termopan si feronerie, iar pentru sticla de la fereastra garantia este pe toata durata de viata a ferestrei. Fakro este producatorul la nivel mondial care ofera garantie pe viata la sticla pentru spargerea la grindina.Fakro este cel mai mare producator din Europa de scari de pod si lider in vanzarea acestora. Scara de pod retractabila de la Fakro este folosita pentru acces facil la mansarda sau podul locuintei.Scara de pod Fakro poate fi dotata cu maner de sustinere, usa pentru pod, amortizor cu gaz pentru o operare mai usoara, mansoane de cauciuc la baza scarii, izolatie de minum 3 cm in chepeng si maxim 8 cm pentru scara Thermo. Aceasta se preteaza pentru o inaltime maxima de 2,8 m a incaperii, iar pentru inaltimi mai mari se produc scari de pod din lemn de 3,05 m si scari de pod din metal pana la 3,3 m.Scara pod sau de mansarda Optistep este varianata economica produsa de catre Fakro, dar cu elemente usor subtiate pentru a se putea obtine scari la un pret redus.Pentru scarile de mansarda Fakro si Optistep se pot comanda o gama larga de accesorii printre care: sipca ornamentala LXL PVC pentru o inchidere a scarii mai aspectuoasa, kit de montaj rapid pentru un montaj al scarii mai simplu, trapa superioara de pod pentru o etansare mai ridicata etc.