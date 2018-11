Scapa de moloz ieftin si rapid, contactand o firma specializata

ramasite inerte, nepericuloase, denumite generic moloz: particule de diverse dimensiuni de beton simplu sau beton armat, caramizi, gips carton, fragmente de materiale de izolatie ce nu contin substante periculoase, cioburi de sticla, pamant etc.;

resturi nepericuloase compuse din materiale plastice, lemn, metale si aliaje, alte resturi de materiale ce nu au in compozitie solventi organici;

resturi periculoase pentru sanatate si mediu rezultate din constructii precum ar fi deseurile care contin elemente toxice, radioactive, fragmente de acoperis din azbociment, deseuri explozive, deseuri din constructii toxice, deseuri inflamabile etc. (pentru manipularea acestora este nevoie de autorizatii speciale) .

cantitatea de moloz care trebuie evacuata in mod concret de pe o anumita suprafata;

cat de usor este accesul la moloz, deoarece acesta se poate afla la subsol, in camerele unui imobil, pe scarile acestuia, pe un teren exterior;

natura depozitarii si ambalajul in care se gaseste molozul la momentul preluarii de catre firma de transport (vrac sau la sac);

pretul negociat in functie de cantitatea ce trebuie transportata;

locul unde se gaseste locatia de unde trebuie ridicat molozul (ca distanta fata de firma si de locul de depozitare al acesteia dupa transport) .

