Tot ce trebuie sa stii despre inchiderea balcoanelor

Avantaje:

Un balcon inchis poate fi utilizat pe tot parcursul anului. Indiferent de vremea si temperaturile de afara, un balcon inchis este perfect protejat de orice fenomen ar putea cauza neplaceri. Astfel, ploaia, zapada sau vantul nu vor avea niciun efect asupra obiectelor sau persoanelor care se afla pe balcon.

Inchiderea balconului contribuie la o mai buna izolare termica a apartamentului. Astfel, frigul nu va intra atat de usor in casa de pe balcon atunci cand acesta este inchis, comparativ cu balcoanele deschise si expuse temperaturilor scazute.

Un balcon inchis nu protejeaza doar impotriva frigului si a precipitatiilor, ci este si un foarte bun izolator fonic. Astfel, in functie de ce sistem alegeti pentru inchiderea balconului si de calitatea acestuia, puteti reduce semnificativ zgomotul din exterior care patrunde in locuinta. O alegere buna in acest sens o reprezinta inchiderea balcoanelor cu sisteme glisante din sticla, care folosesc sticla securizata si pot reduce zgomotul exterior cu pana la 25 dB.

In functie de dimensiunile balconului, inchiderea si securizarea acestuia se traduce intr-o extindere a spatiului locuibil dintr-un apartament sau dintr-o garsoniera. Astfel, daca dispuneti de un balcon generos ca spatiu, il puteti transforma usor intr-un loc unde sa puneti o masa un birou, o canapea sau chiar o mini biblioteca.

Un balcon complet inchis, sau care are o singura fereastra contribuie la reducerea circulatiei aerului, astfel ca apartamentul nu mai este la fel de bine ventilat. O solutie este inchiderea balconului cu un sistem glisant, astfel incat acesta sa poata fi redeschis cu usurinta ori de cate ori este nevoie

Daca pe perioada iernii este util si necesar ca balconul sa fie inchis, pe perioada verii, in special atunci cand temperaturile sunt ridicate, multe persoane vor dori sa aiba din nou un balcon deschis, in care sa patrunda razele soarelui si sa circule aer proaspat (pe cat posibil) . Astfel, pentru cei care isi inchid balconul cu un sistem putin flexibil, va fi o neplacere sa constante ca pe timp de vara nu pot face nimic pentru a putea redeschide balconul. Si in acest caz, inchiderea balconului cu sticla glisanta este un mare avantaj, oferind multa flexibilitate proprietarilor. In doar cateva minute, veti putea deschide sau inchide la loc balconul, astfel incat sa va bucurati de el pe tot parcursul anului, indiferent de temperaturi.

