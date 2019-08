11 avantaje practice ale ferestrelor din aluminiu

Rezistenta sporita si stabilitate

Durata de viata indelungata

Izolare fonica excelenta

Eficienta energetica

Necesar minim de intretinere

Protectie impotriva tentativelor de efractie

Varietate de culori

Rezistenta mare la actiunea razelor UV

Reciclabilitate

Sporeste iluminatul natural

Ofera o estetica deosebita

Pe langa prima impresie oferita de criteriul estetic, utilizarea unor ferestre nepotrivite influenteaza confortul, siguranta, durabilitatea si rezistenta.Sectorul constructiilor si cel al amenajarilor interioare a crescut semnificativ in ultimii ani, iar materialele conventionale precum lemnul sau cornierul metalic au fost inlocuite de solutii inteligente.Structurile moderne mizeaza tot mai mult pe ferestre termopan din aluminiu deoarece se potrivesc oricarui tip de proiect si nu compromit calitatea constructiei.In pofida greutatii sale reduse, aluminiul garanteaza o viata lipsita de griji si beneficiaza de o utilizare fara intretinere. Iata care sunt principalele beneficii ale unei ferestre realizate din acest material.Aluminiul este un produs premium care ofera rezistenta inalta la lovituri, factori de mediu, cutremure sau vibratii. Materialul nu rugineste, nu se deformeaza si nici nu crapa, pastrandu-si stabilitatea la vant ori impermeabilitate.Ferestrele termopan din aluminiu sunt foarte solide, fac fata uzurii sau altor factori daunatori. Aluminiul beneficiaza de rezistenta specifica metalelor, obtinuta in conditiile unei greutati reduse, fara sa mai fie necesara armarea suplimentara.Durabilitatea este unul dintre aspectele care caracterizeaza ferestrele din aluminiu. Materialul are o durata de viata foarte mare, de pana la 50 de ani, ceea ce il face o solutie potrivita pentru orice spatiu.Unul dintre factorii care ii asigura durabilitatea este rezistenta la intemperii, deoarece nu produce scantei ori gaze toxice in caz de incendiu. Ferestrele din aluminiu sunt adaptate conceptului de dezvoltare durabila si imbunatatesc calitatii vietii pe termen lung, contribuind in acelasi timp la conservarea resurselor naturale.In combinatie cu un geam corespunzator, ferestrele din aluminiu asigura o izolare fonica de invidiat. Nivelul de zgomot poate fi redus cu pana la 48% fata de produsele obisnuite, de aceea utilizarea unor ferestre termopan aluminiu este ideala pentru proprietatile sitiuate in zone aglomerate.Cu toate ca utilizarea aluminiului inseamna mai putin material in cadrul care tine sticla, deoarece este extrem de rezistent, performantele termice sunt ridicate. Ferestrele din aluminiu asigura un grad inalt de economisire a energiei, elimina pierderile de caldura si creste confortul.Un avantaj demn de luat in calcul al ferestrelor termopan din aluminiu il reprezinta faptul ca nu necesita intretinere speciala. Spre deosebire de ferestrele din PVC sau lemn, cele din aluminiu nu isi modifica nuanta in timp si nu au nevoie de ingrijire. Aluminiul rezista la apa, zapada, rugina, vant si isi pastreaza calitatile exceptionale pe toata perioada de utilizare.Sistemele din aluminiu ofera o protectie ridicata impotriva oricarei tentative de intrare prin efractie. Nu exista material mai puternic pentru ferestre, lucru extrem de important pentru cladirile in incinta carora sunt instalate, deoarece ofera siguranta sporita.Culoarea industriala a aluminiului nu trebuie sa fie o probleme atunci cand alegi schema decorativa a casei. Ai posibilitatea de a alege dintr-o gama variata de culori si finisaje, mate, lucioase, metalice sau vopsea coatex rezistenta la zgarieturi. Alegerea culorii este disponibila atat pentru interiorul cat si pentru exteriorul profilului, putand fi selectate nuante diferite pentru cele doua parti.Chiar daca permite accesul la o gama foarte variata de culori, spre deosebire de lemn sau PVC care au un aspect standardizat, aluminiul isi pastreaza calitatile la actiunea razelor soarelui.De exemplu, tamplaria PVC isi pierde din claritate sub actiune ultravioleta, lemnul trebuie vopsit frecvent din cauza luminii solare, insa aluminiul ramane neschimbat de-a lungul anilor.Daca iti faci griji pentru mediul inconjurator atunci cand alegi produsele pentru casa ta, trebuie sa stii ca ferestrele din aluminiu sunt complet reciclabile. In plus, durabilitatea, siguranta pentru sanatate si nivelul scazut al poluarii conduc la crearea unui echilibru ecologic. Aluminiul este reutilizat in proportie de 100%, este prietenos cu natura, are o amprenta redusa de carbon si contribuie la reducerea cantitatii de energie consumata.Ferestrele din aluminiu au particularitatea de a sustine geamurile foarte mari. Ramele pot cuprinde dimensiuni mult mai ridicate si in acest fel asigura mai multa lumina naturala in incaperi. In cazul in care ai o priveliste deosebita in apropierea cladirii, cu siguranta acest avantaj te va incanta. Totodata, ferestrele din aluminiu cu geamuri mari sunt ideale pentru casele mici, deoarece lumina da impresia de spatiu marit.Cand vine vorba de aspect, sistemele de aluminiu pot fi foarte usor curbate pentru a oferi o libertate uriasa in ceea ce priveste designul. Materialul este ideal pentru orice tip de proiect, de la stilul clasic si romantic la unul industrial ori contemporan. Ferestrele de aluminiu contribuie la calitatea estetica a unei constructii si completeaza perfect decorul arhitectural.Tamplaria din aluminiu reprezinta cea mai buna alegere pentru constructiile moderne. Calitatile exceptionale ale ferestrelor realizate din acest material au un rol important in sustinerea confortului, a calitatii si sigurantei. Ferestrele din aluminiul sunt deosebit de practice si se potrivesc cu majoritatea decorurilor actuale, mai ales ca aduc cladirilor stil si eleganta.