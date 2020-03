Tabla faltuita de la RoofArt, pentru un acoperis care te va proteja toata viata

(P)

Pe langa aspectul sau minimalist, care asigura constructiei un design nonconformist si elegant, tabla faltuita este una dintre cele mai comune alegeri ale proprietarilor atunci cand vine vorba de rezistenta.Cea produsa si comercializata de firma mentionata se remarca in mod special la capitolul durabilitate, otelul nordic ce intra in componenta sa fiind o materie prima extrem de apreciata la ora actuala, peste tot in lume.Arhitectii si tinichigiii se declara foarte multumiti de modul in care pot lucra cu acest material care utilizeaza optim intregul potential al otelului vopsit.Suntem absolut convinsi ca exista mai multi factori care au dus la incadrarea sa in categoria solutiilor premium pentru realizarea unei invelitori rezistente, dar si estetice.Utilizand tehnologia GreenCoat PLX BT a marelui producator scandinav SSAB, acest material prezinta o caracteristica foarte importanta pentru multi tinichigii: este usor maleabil, ceea ce inseamna ca poate fi inclus in lucrari cu orice grad de dificultate.Mai mult decat atat, este vopsit printr-o tehnologie ecologica patentata, pe baza de uleiuri vegetale. Acest lucru il face unic pe piata, situandu-l in acelasi timp in clasa premium pentru acoperisuri, cu pante lungi in special.Optiunea pentru tabla faltuita ca material de constructie al invelitorii trebuie privita ca o investitie pe termen lung, in niciun caz ca o cheltuiala nejustificata. Prin urmare, nu pretul trebuie sa fie criteriul de baza atunci cand faci o astfel de alegere, ci calitatea.Iata care sunt cele mai importante 7 motive pentru care merita sa investesti in acest material produs si comercializat de RoofArt:Versatilitatea produsului este data de faptul ca se poate monta pe acoperisuri cu inclinatie foarte mica, de la 5 grade, pe acoperisuri cu unghi de inclinatie foarte mare si chiar pe fatade verticale.Montajul tablei faltuite se face, in mod unic, fara gaurirea panoului de tabla cu suruburi. Datorita sistemului de prindere realizat prin faltuire, panourile se fixeaza de astereala, cu ajutorul unor cleme speciale.Stratul de vopsea aplicat pe suprafata produsului, GreenCoat PLX Pro BT, se deosebeste de vopselele traditionale prin continutul bogat de material bioregenerabil, pe baza de uleiuri vegetale. Acesta are capacitatea de a reduce considerabil cantitatea de noxe emise in aer, diminuand astfel gradul de poluare.Marele avantaj al tablei GreenCoat PLX este ca poate fi indoita, profilata si faltuita atat cu mana, cat si cu uneltele speciale, datorita otelului maleabil, chiar si la temperaturi negative de pana la -15 grade Celsius. Gratie acestei proprietati, ea poate fi folosita si in cazul acoperisurilor cu forma complexa.Tabla de la RoofArt este excelenta pentru invelitorile caselor situate in zone unde temperatura variaza foarte mult, intr-un timp relativ scurt. Faptul ca prezinta o dilatare termica redusa in astfel de conditii, comparativ cu alte materiale, determina reducerea fenomenului de valuire la suprafata sa.Acest aspect ii ofera o durabilitate mai mare in timp. Mai mult decat atat, are capacitatea de a reflecta razele soarelui, contribuind la minimizarea cheltuielilor necesare pentru climatizarea interiorului casei pe timpul verii.Inainte de a se folosi in procesul de fabricatie al tablei faltuite, otelul suedez a fost testat timp de peste 40 de ani, in conditii extreme de vreme. Mostrele amplasate in toate colturile lumii au facut fata cu brio atat fenomenelor dure specifice sezonului rece (ploi torentiale, vant aspru, grindina, cantitati insemnate de zapada, temperaturi cu mult sub limita inghetului), cat si conditiilor extreme specifice sezonului cald (valori termice caniculare, radiatii UV puternice).Cu o grosime minima de 0,60 mm, un miez din otel protejat de un strat de zinc cu proprietati anticorozive, de 350 gr/mp, un strat de grund si unul de vopsea flexibila si rezistenta, tabla produsa de RoofArt este, de departe, printre cele mai trainice materiale pentru acoperis.Mai mult decat atat, compania ofera o garantie de 50 de ani pentru exploatare, de 40 de ani pentru coroziune si de 30 de ani pentru mentinerea culorii.Asadar, daca nu vrei sa apelezi constant la servicii de reparatie pentru acoperisuri , alege sa investesti inteligent de la bun inceput intr-o solutie fiabila, asupra careia nu vei fi nevoit sa intervii mult timp de acum incolo.