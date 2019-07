10 moduri in care poti infrumuseta baia cu ajutorul culorilor

Ei bine, trebuie sa stii ca o paleta de culori mai indrazneata iti poate scoate instantaneu casa din monotonie, iar acest lucru este valabil si in cazul baii.Chiar daca incaperea este redusa ca spatiu, nu trebuie sa te ingrijorezi ca nuantele puternice vor crea efectul de inghesuiala. Dimpotriva, atunci cand sunt folosite corect, culorile pot deschide enorm atmosfera.Iata 10 moduri eficiente in care poti infrumuseta baia folosind culorile:Daca nu stii exact cum sa te joci cu nuantele, alege cea mai simpla varianta. Opteaza pentru o culoare preferata si foloseste-o pe un perete intreg. Poate fi cel de langa cada sau chiar cel pe care sunt asezate chiuveta si oglinda.Foloseste vopsea lavabila sau chiar o faianta intens colorata. Vei vedea cum intreaga incapere va capata un aspect jucaus, dar in acelasi timp stilat si modern.Daca nu esti dispus sa risti prea mult folosind culori intense, bazeaza-te pe cateva detalii imprumutate din natura ca sa adaugi vitalitate baii.Vorbim despre ghivece cu plante de apartament, rezistente in mediu umed sau chiar artificiale. Oricare dintre ele adauga incaperii o pata de culoare si confera baii un aer proaspat si revigorant.In ceea ce priveste designul interior, singura limita este imaginatia. Nu exista nicio regula scrisa care te obliga sa folosesti un singur tip de gresie in baie.Gaseste modele similare sau complementare si combina-le intr-un mod cat mai creativ.Daca nu vrei sa aplici permanent o culoare vie in baie, poti experimenta cu ajutorul accesoriilor.Cumpara prosoape, covoare de baie , recipiente pentru sapun si cutii de depozitare in nuante indraznete. Daca te plictisesti de culoarea aleasa, poti oricand sa o schimbi.Exista credinta comuna ca baia trebuie sa aiba un aspect strict functional. Ei bine, gandeste-te la baile concept, acele incaperi care te fac sa te simti ca intr-un spatiu regal, uitand ca esti, de fapt, intr-o baie.Nu ezita sa decorezi baia cu tablouri sau statuete abstracte. Poti folosi imagini din natura, precum peisaje sau frunze pictate in stil acuarela.Daca iti doresti sa creezi un spatiu vesel, care sa exprime doar bucurie si energie, alege drept culoare principala galbenul.Chiar daca pare o alegere mult prea indrazneata, o faianta alba cu accente de galben este alegerea perfecta pentru o incapere insorita in orice anotimp.Daca iti este teama sa abordezi culori tari, poti incepe prin a adauga baii un accent deosebit cu ajutorul corpurilor de iluminat.Daca ai o baie eleganta, indrazneste sa adaugi un candelabru modern, iar daca baia ta este, mai degraba, casual, alege cateva spoturi colorate sau o aplica intr-o nuanta preferata.Daca adori baile sofisticate, decorate foarte elegant, mizeaza pe accentele metalice.Foloseste baterii aurii pentru chiuveta si cada, cumpara recipiente pentru sapun si sampon din sticla si metal auriu si, daca vrei, alege si o rama aurie pentru oglinda. Vei obtine o baie de vis, invaluita in stralucire!Daca un mobilier colorat ti se pare prea mult pentru baia ta, poti adauga mici accente vii in zonele manerelor.De exemplu, daca mobila este alba, poti vopsi manerele de la dulapuri sau sertare in verde crud, albastru marin sau chiar roz aprins.Nimic nu inveseleste mai mult atmosfera decat florile colorate. Alege o gresie cu motive florale sau o perdea de dus cu imprimeuri inspirate din flora.Du designul pana la capat si finiseaza totul cu o vaza eleganta, in care sa pastrezi tot timpul un buchet de flori de sezon.Acestea fiind spuse, ai la dispozitie nenumarate variante prin care poti adauga culoare baii tale. Inspira-te din variantele de mai sus si alege-o pe cea care ti se potriveste!