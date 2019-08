Tapeteaza peretii

Stiai ca spatiile pot fi supradimensionate din punct de vedere optic cu ajutorul culorilor folosite pentru decorarea lor? Am nascocit pentru tine 4 moduri creative prin care poti aduce culoare in bucatarie, astfel incat sa spatiul sa para mai amplu!Credeai ca singurele optiuni pentru finisarea peretilor bucatariei sunt placile ceramice sau vopseaua? Ei bine, afla ca tapetul este o alternativa excelenta!Alegerea tapetului se face, in primul rand, tinand cont de dimensiunile bucatariei tale. Astfel, daca ai o bucatarie mica, tapeteaza peretii sau peretele de accent cu un model de tapet luminos, monocromatic, care sa aiba, eventual, un model discret.Pe de alta parte, un tapet folosit in zona de backsplash a bucatariei poate inlocui clasica faianta. Optiunile in ceea ce priveste designul sunt nenumarate, asa ca vei gasi cu siguranta un model care sa se potriveasca stilului de decor al bucatariei tale.In orice caz, un tapet jucaus poate adauga o doza de culoare intr-o bucatarie, indiferent ca este aplicat pe toti peretii sau doar pe peretele de accent.E foarte important sa optezi pentru un tapet lavabil, care se curata usir in cazul in care va fi murdarit accidental.De cele mai multe ori, incercam sa aducem culoare in spatiile in care ne petrecem maoritatea timpului prin vopsirea peretilor. Totusi, apeland la imaginatie si la creativitate, putem pune in practica si alte moduri de a inviora designul acestora, inclusiv al bucatariei.Scaunele de bucatarie intr-o nuanta captivanta - de exemplu galben, verde deschis, bleu, rosu - sunt o idee pe care o poti lua in calcul in redecorarea bucatariei tale.Acelasi efect vizual de impact il ofera si scaunele de bar cu tapiterie din catifea, dar si cele cu design industrial, care par nefinisate. Fa cea mai potrivita alegere, in ton cu stilul de amenajare al bucatariei tale.Atunci cand pasesti intr-o bucatarie, te astepti, poate, sa fii acaparat de culoarea obiectelor de mobilier sau de cea a pardoselei. Pentru a crea un design absolut spectaculos al acestui spatiu, schimba regulile jocului si adauga culoare in locuri in care nu ai indraznit inainte.De exemplu, poti miza pe alegerea unei baterii de bucatarie colorate, un accesoriu inedit care va deveni, fara doar si poate, principala atractie a acestui spatiu. Poti achizitiona astfel de accesorii de pe Sensodays.ro , unde te asteapta multe alte obiecte utile pentru casa ta!Lumina este un artificiu folosit, adesea, de catre designerii de interioare pentru a jongla cu proportiile spatiilor. Doar folosind lumina - fie ea naturala sau artificiala - intr-o maniera creativa si inteligenta, poti reconstrui, vizual desigur, un spatiu.Foloseste acest truc si pentru a aduce un plus de culoare in bucataria ta si integreaza led-uri si spoturi colorate. Pe piata exista sisteme de iluminare care permit joaca cu nuantele luminii pe care o emit, astfel incat aceasta sa se potriveasca in diverse contexte si in diverse spatii.Este simplu sa aduci un plus de culoare in bucataria ta, chiar si fara a demara un proces amplu de renovare. Pune in aplicare aceste moduri creative de a-ti decora bucataria si transforma acest spatiu intr-unul inedit!