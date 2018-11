Amenajare: Cele mai populare 3 stiluri de design interior in prezent

Stilul clasic

Stilul minimalist

Stilul modern

In ultimii ani, domeniul amenajarilor interioare s-a dezvoltat foarte repede si a devenit mult mai vast, astfel incat pe piata se pot gasi produse care sa raspunda tuturor cerintelor. De la materiale de finisaj, pana la mobilier si decoratiuni, este imposibil sa nu gasesti ceea ce iti doresti.In cazul in care planuiesti sa iti achizitionezi propria locuinta si nu stii ce stil de design interior sa adopti, iti va fi de ajutor sa afli care sunt cele mai populare in prezent si de ce. Acest lucru te va ajuta sa faci alegerea potrivita si sa fii pe deplin multumit de rezultat!Este stiut faptul ca tot ce intra in aria curentului "clasic" nu se va demoda niciodata. Acest lucru este valabil si in ceea ce priveste amenajarea unei locuinte.Foarte multe persoane aleg acest stil pentru ca ofera o atmosfera primitoare, calda, ce aminteste de copilarie. Una dintre cele mai importante caracteristici ale sale este mobila din lemn masiv, cu ornamente deosebite incastrate. Aceasta este rezistenta, foarte placuta din punct de vedere estetic si foarte confortabila.Canapelele cu tapiterie din materiale fine, precum catifeaua, fotoliile cu manere si picior, patul de dimensiuni mari si dulapurile ce ascund aparatele electronice si electrocasnice sunt alte trasaturi care se regasesc in casele amenajate clasic.Podeaua este si ea din lemn masiv, ori din parchet ce imita aspectul acestuia, iar peretii sunt in culori deschise, cu insertii de culori pretioase. Atat decoratiunile, cat si corpurile de iluminat trebuie sa se potriveasca cu tematica, pentru a se crea un ansamblu complet!Stilul minimalist este, de fapt, un substil ce apartine curentului contemporan si este reflexia expresiei "Less is more". Se caracterizeaza prin lipsa obiectelor decorative inutile, pe mobilier cu forme geometrice si linii clare, simple si pe finisaje cat mai fine. Palul MDF, sticla, piatra si pielea sunt printre cele mai utilizate materiale, mai ales pentru piesele de mobilier.Paleta de culori este mai degraba intunecata, fiind intens folosite nuantele de gri, negru, maro si bleumarin. Este considerat un stil elegant si masculin, insa este ideal in locuintele de dimensiuni mici, si ofera o atmosfera foarte placuta si aerisita!Acest tip de amenajare interioara se aseamana destul de mult cu cel minimalist, in ceea ce priveste forma pieselor de mobilier si lipsa obiectelor decorative in exces. Insa, spre deosebire de cel mentionat anterior, stilul modern permite un decor mai relaxat si mai cald, atat prin decorarea cu piese deosebite, cu incarcatura sentimentala, cat si prin paleta de culori folosita, adica cea deschisa.Se folosesc foarte mult nuantele neutre, precum alb, bej, crem, maro, iar atmosfera poate fi transformata intr-una interesanta si inedita prin intermediul accentelor de culoare.Asadar, chiar daca pardoseala este din parchet laminat luminos si mobilierul nu iese in evidenta prin imagine, poti utiliza un covor, perne decorative, tablouri, draperii sau alte elemente colorate, pentru a insufleti incaperile.Stilul modern este unul foarte ordonat, aerisit si simplu, ceea ce permite o intretinere a curateniei foarte facila si poate schimba chiar si camerele mici, oferind impresia de spatiu mai vast.Nu uita: este important sa alegi un stil de amenajare interioara care sa se potriveasca cu personalitatea ta si cu stilul de viata, pentru ca totul sa fie asa cum ai visat. O decizie corecta iti va oferi pace si liniste si iti va transforma caminul in locul tau preferat de petrecut timpul!