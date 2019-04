Cum sa amenajezi un spatiu de birouri - 7 detalii care vor face diferenta

In acest articol veti putea regasi 7 detalii care vor face diferenta atunci cand doriti sa amenajati sau reamenajati spatiul de birouri.Desi poate parea costisitor la inceput, sfaturile si planurile unui designer te pot ajuta sa investesti banii cu cap. O persoana specializata poate crea spatiul perfect echilibrat, amenajat si ordonat de care echipa ta are nevoie.Materialele de calitate sunt o buna investitie in timp. Avand in vedere faptul ca prin birou se vor face sute de pasi zilnic, pardoseala trebuie aleasa cu grija.Cele mai multe spatii de birouri opteaza pentru mochete rezistente la trafic intens , durabile, usor de curatat si de intretinut. Culorile trebuie sa rezoneze cu restul designului din incapere.Modelele care se gasesc in piata sunt destul de variate si versatile, iar in cazul in care nimic nu se potriveste gusturilor tale, poti opta oricand pentru o mocheta personalizata Pentru a te asigura ca cei care ocupa locurile din spatiul de lucru sunt creativi si productivi, culorile designului interior sunt foarte importante. Bineinteles, nu toate se vor potrivi diferitelor departamente.Pentru creativi este nevoie de culori jucause, care sa induca starea de creatie, pe cand cei care au legaturi mai mari cu documentele sau cu concentrarea vor avea nevoie de culori ce sa stimuleze aceste stari.Spre exemplu, albastrul este cunoscut ca fiind o culoare linistitoare, relaxanta, care poate stimula creativitatea oamenilor, galbenul are efect de antidepresiv, iar verdele reduce stresul si capteaza atentia.A cam trecut ceva timp de cand angajatii erau despartiti intre ei prin separatoare sau compartimente. Acum, open space-ul este alegerea majoritatii companiilor ce ofera un spatiu de lucru placut.Astfel, sustine senzatia de libertate si relatiile interumane, dand posibilitatea interactiunii intre colegi. Acest fapt conduce si la o unitate mai buna a echipei.Un aspect foarte important este amplasarea departamentelor. Evita sa amesteci compartimentele galagioase cu cele foarte linistite. Unii au o nevoie mai mare de concentrare, pe cand altii au o nevoie mai mare de relationare.Pentru un astfel de open space trebuie gandita amplasarea lui, aranjarea, obiectele de mobilier, dar si pardoseala folosita. In cazul pardoselii se poate apela la parchet pentru trafic intens sau la mocheta pentru birou de trafic intens In birourile zilelor noastre, personalul unei companii are pus la dispozitie si un spatiu de relaxare sau Fun Room.Spatiul de relaxare poate fi amenajat cu hamace sau balansoare, fotolii de puf sau alte tipuri de articole pentru relaxare.Chiar si un fotoliu extensibil poate fi o idee buna, mai ales pentru cei care stau 8 ore pe scaun si simt nevoia de a se intinde, cand corpul le-o cere.Daca te gandesti ca spatiul tau de birouri are nevoie de Fun Room, atunci poti face un sondaj sa vezi ce si-ar dori, in materie de jocuri, angajatii tai. Nimeni nu ar vrea sa aiba la dispozitie o camera de distractie cu jocuri neinteresante.Pentru cele doua tipuri de spatii se poate opta pentru mochete personalizate, care sa rezoneze cu entitatea de brand sau cu valorile pe care organizatia le are.Daca echipa ta este atrasa de benzi desenate, poti opta pentru o mocheta de trafic intens care sa infatiseze anumite scene sau personaje din cele mai indragite serii.Bucataria poate reprezenta, de asemenea, un spatiu de relaxare. Deci, poti decide sa o amenajezi cat mai linistitor posibil.Pune la dispozitie atat mese cu un numar de locuri mai mare, astfel incat sa poata exista interactiune in pauza de masa, cat si mese mai mici de 2-4 persoane, pentru momentele in care sunt colegi care vor sa aiba o discutie mai retrasa.In cazul bucatariei, cand vine vorba de pardoseala, poti opta pentru PVC de trafic intens sau pentru un tip de gresie usor de curatat, dar care sa nu fie alunecoasa, pentru a evita accidente neplacute.Empatizeaza cu echipa pe care o ai si pune-te in locul oamenilor ce o formeaza. Unii au nevoie de liniste pentru a se concentra, cei din departamentul de call center, spre exemplu, au nevoie de un birou in care isi pot desfasura activitatea fara sa fie deranjati de alti colegi, dar sa nu ii deranjeze nici ei pe altii.Scaunele ergonomice sunt necesare in spatiul amenajat, pentru a oferi o pozitie cat mai corecta corpului, dar si pentru a oferi confort.Poate un mic dulapior ar fi binevenit pentru a oferi posibilitatea depozitarii agendelor, pixurilor si altor accesorii de care este nevoie pentru buna desfasurare a activitatii.Lumina este un factor foarte important pentru oricine. De aceea, se recomanda 3 surse de lumina: cea naturala (care este cea mai importanta), cea artificiala venita de sus din tavan si o a treia sursa de lumina care poate fi o lampa de birou.Pentru a fi sigur de faptul ca oferi angajatilor un mediu placut, cel mai bine este sa ii intrebi ce ar putea sa le creasca nivelul de productivitate si de confort, atunci cand decizi ca este momentul sa faci o schimbare in designul interior al spatiului in care se desfasoara activitatea.