Inspiratie pentru alegerea stilului amenajarilor interioare

Reguli pentru alegerea noului stil

60.000 fotografii, 400.000 de produse

Mobilati un apartament sau o casa si nu stiti de unde sa va inspirati pentru alegerea stilului? Avem o sursa imensa de inspiratie pentru dvs., verificati mii de sfaturi intr-un singur loc!Amenajarile interioare si aspectul acestora au un impact major asupra starii de bine a tuturor membrilor casei. Nu este o idee buna sa te grabesti.Daca doriti o oaza de liniste si pace, trebuie sa dedicati mult timp pentru alegerea stilului si a elementelor individuale.In primul rand,. Faceti o lista a celor placute pentru dvs. si invers. Culorile naturii au efecte calmante, culorile stridente sunt agresive.Faceti aceeasi. Va plac materialele moderne, cum ar fi metalul, sticla si plasticul? Preferati natura, adica lemnul, piatra s.a.m.d.?De la aceste doua lucruri de baza va porni alegerea stilului. Exista posibilitati infinite de echipare a casei. De asemenea, pentru designerul de locuinte platiti zeci de mii de euro. Nu ii aveti?Noul proiect web Biano va va fi de mare ajutor. Este un site web care ofera fotografii care va vor inspira cu amenajari interioare si exterioare de la designerii cehi, precum si fotografii ale produselor cu legatura directa catre un magazin de unde pot fi cumparate accesorii, mobilier sau alte amenajari.Conceptul Biano este un proiect unic care usureaza mobilarea casei. Fotografiile care va vor inspira si care sunt peste 60.000, sunt aranjate pe categorii in functie de camera si in continuare in functie de caractere specifice.De exemplu, categoria livingului este impartita in continuare in: camera de zi cu zona de luat masa, chicineta, semineu, terasa si multe altele.Pe Biano puteti gasi si ponturi pentru anumite produse. Site-ul va va ajuta sa alegeti mobilierul (canapele, fotolii, paturi, dulapuri etc.), accesorii pentru fiecare camera, tapete, corpuri de iluminat, textile de acasa (lenjerie de pat, draperii) - pe scurt, tot ce aveti nevoie pentru o casa perfecta.