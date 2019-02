Mobilier pentru bucatarie - 5 piese general valabile pentru orice bucatarie

Ce piese de mobilier nu trebuie sa lipseasca din bucatarie

1. Masa de bucatarie

2. Scaune pentru bucatarie

3. Dulapuri

4. Corpuri suspendate

5. Blatul de bucatarie

Asadar, iti vom prezenta cinci piese de mobilier care ar trebui sa existe in orice bucatarie.Desi exista numeroase piese de mobilier pe care le poti adauga in bucataria ta, iti vom prezenta cinci dintre ele, care sunt esentiale. Acestea te vor ajuta sa ai parte de tot confortul necesar si de spatiul pentru gatit la care ai visat.Fie ca iei pranzul in bucatarie, sau ca ai nevoie de un spatiu suplimentar pentru a putea pregati mancarea, o masa nu trebuie sa lipseasca. Exista diverse modele dintre care sa alegi, in functie de dimensiune, material, culoare si stil.La fel ca si in cazul mesei, scaunele pentru bucatarie sunt esentiale. Chiar daca zona de luat masa este amenajata in living, tot vei avea nevoie de scaune in bucatarie.Exista numeroase modele de scaune pentru bucatarie , confectionate din diverse materiale si disponibile intr-o varietate de modele, culori si stiluri.Alegerea celor mai potrivite scaune pentru bucatarie tine de preferintele tale, de stilul bucatariei si functionalitate.Bucataria are nevoie de spatiu de depozitare. Toate ustensilele si tacamurile pe care le folosesti trebuie sa isi gaseasca propriul lor loc, la fel si alimentele.Desigur, daca ai o camara, depozitarea alimentelor este usoara, in schimb, daca locuiesti intr-un apartament mic si nu dispui de o debara, vei putea pastra alimentele in dulapul din bucatarie.Asigura-te ca dulapurile alese au sertare. Acestea iti vor permite sa ai acces facil la toate obiectele din dulap.Este recomandat sa utilizezi tot spatiul din bucatarie, pe inaltime. Asadar, corpurile suspendate sunt o alegere grozava deoarece iti asigura suficient spatiu pentru depozitare si implicit organizare.Blatul de bucatarie este una dintre principalele piese pe care trebuie sa le ai. Acesta trebuie ales in functie de dimensiunile sale si trebuie sa se adapteze design-ului.Blatul de bucatarie iti ofera spatiul necesar pentru a prepara mancarea, dar si pentru a amplasa diversele obiecte electrocasnice, precum robotul de bucatarie, sandwich makerul si espressorul de cafea.Pentru a-ti asigura confortul in bucatarie, dar si spatiul necesar pentru organizare si gatit, ai nevoie de cateva piese de mobilier. Asigura-te ca alegi piesele potrivite stilului tau si implicit stilului de amenajare preferat!