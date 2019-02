Simplitate si eleganta in amenajarea casei in stil clasic

Clasicismul reneaga luxul si opulenta stilului rocco si se bazeaza, in principal, pe elemente ce apartin arhitecturii antice. Insa stilul clasic prezent in amenajarile interioare adaptat tendintelor de astazi indulceste destul de mult severitatea clasicismului initial, renuntand la acele linii riguroase si la duritatea stilului original.Una dintre culorile preferate ale acestui stil este albul. Adesea, sunt folosite nuante pastel, precum, bej, crem, galben pal sau culoarea fildesului. Asocierea acestor culori cu mobilierul fabricat din lemn in culori mai inchise asigura o senzatie de confort, eleganta si stabilitate. DecoDepot vine in sprijinul celor care isi doresc sa se intoarca la decorurile de poveste din anii 90, atunci cand toata lumea tindea catre locuinte contemporane si chiar moderne.In acest magazin, persoanele interesate vor gasi colectii deosebite de decoratiuni specifice acestui trend clasic. Ele sunt special concepute pentru a se integra perfect in locuintele reinterpretate intr-un nou clasic mai "soft". Produsele din categoria colectiei stilului clasic prezinta o abordare noua, o linie unica, ce se remarca prin elemente mult mai elaborate.Tot firma DecoDepot este si cea care ne va oferi in randurile de mai jos cateva indicatii si sugestii pretioase pentru a pune clasicul in valoare.Cand ne referim la indragitul stil clasic, nu trebuie sa implicam si o incarcare exagerata a spatiului cu piese somptuoase care sa definiseze un interior clasic spectaculos. Este necesar sa optam pentru o piesa de rezistenta, centrala, a intregului interior, in jurul careia vom putea fauri un spatiu unic, personalizat.Stilul clasic reflecta cu succes realizarea valorilor eterne, ce isi pastreaza eleganta si farmecul, indiferent de transformarile trendurilor. Stilul clasic din prezent pune accentul mult si pe confort, ceea ce face extrem de placuta prezenta unor decoratiuni de natura textila, cum sunt perdelele mari si impunatoare sau pernele decorative in stil vintage.Luxul este redat de prezenta unor elemente mai pretentioase, cum sunt ceasul asezat pe perete sau bibliotecile incarcate cu carti semnate de nume mari in lumea clasica.Stilul clasic nu poate fi vazut fara o simetrie perfecta, indiferent de modul de abordare a acesteia. Putem vorbi de realizarea unor finisaje specifice acestui design sau piese de mobilier si decoratiuni.Este foarte important sa nu se creeze efectul de kitsch prin asocierea mai multor stiluri, ce pornesc din puncte totalmente diferite. Incepand cu momentul intrarii pe usa, incaperea trebuie sa ilustreze o continuitate a decoratiunilor si design-ului ce o compune.Pardoselile naturale reprezinta un must have al interiorului clasic. Bunul gust al unui proprietar si orientarea sa catre spiritul estetic al clasicismului poate fi vazut si prin modul in care va accentua imaginea pardoselei.Parchetul trebuie sa fie masiv in nuante naturale de cires, nuc sau stejar. De asemenea, sunt extrem de populare, atunci cand intregul design permite si pardoselile din piatra naturala.Stilul clasic permite folosirea stricta a materialelor naturale de calitate superioara, precum: lemn nobil, piatra naturala, tesaturi fine si catifelate si piele naturala. Nu este indicat sa optezi niciodata pentru plastic, metale sau alte materii asemenea ce imita intr-un mod dizgratios elemente naturale.Poti sa iti impodobesti casa cu flori, dar nu intr-o maniera exagerata, acestea aduc un aer foarte placut. In acest sens, sunt o propunere si suporturile de flori din cadrul paginii DecoDepot care sunt special concepute in a se integra in mult indragitul stil clasic.O alegere ideala pentru decorarea peretilor este si tapetul care sa ilustreze in aspecte specifice design-ului. Pattern-urile florale sau damask sunt sugerate, de asemenea, pentru a decora peretii. Pentru un decor clasic perfect, se folosesc si fotografiile inramate ori tablouri mari pentru pereti.Indiferent de alegerile pentru care vei opta in creearea decorului mult visat, stilul clasic nu se va demoda niciodata. El va ramane unul linistit si relaxant, fara exces de accesorii sau detalii, astfel incat fiecare element sa participe la realizarea unui ambient armonios.